Украина и Россия достигли договоренности о деблокаде Черного моря

Предполагается, будут созданы „зеленые коридоры“ для вывоза зерна и других продуктов из трех портов Украины – „Одесса“, „Південний“ и „Черноморск“ (все – Одесская область). Разминирование не потребуется, пишет Obozrevatel.

От Украины соглашение подписал глава делегации, министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции – министр обороны Хулуси Акар, от ООН – генсек Антониу Гутерреш. Зеркальное соглашение от РФ подписал министр обороны Сергей Шойгу. Присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом свидетельствует прямая трансляция из дворца Долмабахче в Стамбуле, где прошла церемония подписания.

Перед подписанием документа Гутерреш отметил, что считает заключение соглашения – „маяком надежды“ для всего мира. Он также официально объявил, что:

речь идет о портах „Одесса“, „Південний“ и „Черноморск“;

разминирование украинских портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;

срок действия соглашения – 120 дней с возможностью продления;

идущие за зерном суда будут досматриваться на наличие оружия представителями России, Украины, Турции и ООН;

создается совместный координационный центр (Украина, Россия, Турция) для мониторинга за вывозом зерна.