Украина и Россия достигли договоренности о деблокаде Черного моря
В турецком Стамбуле представители Украины подписали соглашение об обеспечении экспорта зерна с Турции и ООН. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.
Предполагается, будут созданы „зеленые коридоры“ для вывоза зерна и других продуктов из трех портов Украины – „Одесса“, „Південний“ и „Черноморск“ (все – Одесская область). Разминирование не потребуется, пишет Obozrevatel.
От Украины соглашение подписал глава делегации, министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции – министр обороны Хулуси Акар, от ООН – генсек Антониу Гутерреш. Зеркальное соглашение от РФ подписал министр обороны Сергей Шойгу. Присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом свидетельствует прямая трансляция из дворца Долмабахче в Стамбуле, где прошла церемония подписания.
Перед подписанием документа Гутерреш отметил, что считает заключение соглашения – „маяком надежды“ для всего мира. Он также официально объявил, что:
речь идет о портах „Одесса“, „Південний“ и „Черноморск“;
разминирование украинских портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;
срок действия соглашения – 120 дней с возможностью продления;
идущие за зерном суда будут досматриваться на наличие оружия представителями России, Украины, Турции и ООН;
создается совместный координационный центр (Украина, Россия, Турция) для мониторинга за вывозом зерна.