Латвийскому хоккеисту запретили играть за российский клуб

Федерация хоккея Латвии (LHF) объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока в „Амур“.

„Заявка на переход Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея на этой неделе. LHF в четверг отказала в этом переходе.

Закон Латвии о спорте предусматривает запрет представлять национальные сборные тем игрокам и тренерам, которые участвуют в спортивных лигах России и Беларуси“, – говорится в заявлении LHF.

Калниньш в составе национальной команды принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В КХЛ он ранее представлял рижское „Динамо“ и хельсинкский „Йокерит“. Всего в лиге спортсмен провел 199 матчей, в которых одержал 95 побед (15 - без пропущенных шайб).