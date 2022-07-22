Исследование: 81% жителей Эстонии за оказание вооруженного сопротивления в случае нападения

Выросла также готовность самим участвовать в оборонной деятельности и убежденность в необходимости оказания вооруженного сопротивления в случае нападения.

„Обобщая, можно сказать, что жители Эстонии как поддерживают, так и сами готовы защищать Эстонию. Мы можем быть уверены в том, что готовы вместе стоять и бороться за свободу Эстонии так же твердо, как мы отстаивали свободу в конце восьмидесятых и начале девяностых годов“, – сказал министр обороны Ханно Певкур, комментируя опубликованные сегодня результаты исследования.

81% населения считают вооруженное сопротивление в случае нападения скорее или определенно необходимым (по сравнению с 2021 г. +9%). В соответствии со своими способностями и умениями 66% населения скорее или определенно готовы участвовать в оборонной деятельности (по сравнению с 2021 +9%). По сравнению с прошлым годом выросла вера в то, что Эстония скорее или определенно в состоянии защитить себя до прибытия помощи союзников (60%, ранее 49%). В то же время значительно снизилась доля населения, которое вообще не считает это возможным (с 13% до 7%).

80% населения являются сторонниками принадлежности к НАТО, а по оценке 69% населения НАТО сделало достаточно для обеспечения безопасности Эстонии. Также 48% населения верит, что НАТО окажет прямую военную помощь Эстонии в случае вспышки конфликта.

В 2022 году жители Эстонии чаще всего считают главной гарантией безопасности эстонского государства членство в НАТО (70%, по сравнению с 2021 годом +9%). По оценке 69% жителей, размещенные в Эстонии солдаты боевой группы НАТО делают жизнь в Эстонии более безопасной.

„Заслуживает внимания то, что половина населения считает необходимым увеличение расходов на оборону. В ближайшем будущем Эстонии предстоит ряд очень важных инвестиций для укрепления обороноспособности, и хорошо знать о том, что жители Эстонии доверяют тому, как оборонный сектор расходует эти деньги, и считают важными инвестиции в безопасность и государственную оборону“, - сказал министр обороны Певкур.