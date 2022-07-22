ВИДЕО и ФОТО | Смотри, как Сувисте, Михайлова-Саар и другие суперзвезды съездили в Нарву поздравить погранохрану

„100 лет пограничной службе Эстонии - это большой праздник, поздравляем всех, - говорит мэр Нарвы Катри Райк и поздравляет с праздником. - Я руководила три с лишним года Академией внутренних дел, я знаю душу пограничников и полицейских, они все хорошие, добрые люди. Когда у меня спрашивают какую-то красивую историю о границе, я вспоминаю про начало войны в Украине. Пришел инвалид, пограничники вышли на мост, отнесли коляску с ним в свою машину, затем отвезли его в больницу, а потом вернули обратно. Они - добрые люди! Чтобы это доброта никуда не исчезла. Поздравляю!“