ВИДЕО и ФОТО | Смотри, как Сувисте, Михайлова-Саар и другие суперзвезды съездили в Нарву поздравить погранохрану(5)
Пограничников и полицейских поздравили Таня Михайлова, Уку Сувисте, Иво Линна и Таллиннский полицейский оркестр. Горожанам представили омбундирование пограничников и полицейские машины, со сцены показали, как происходит задержание преступников. С детьми играл Лео, аниматор в костюме льва и полицейской форме.
„100 лет пограничной службе Эстонии - это большой праздник, поздравляем всех, - говорит мэр Нарвы Катри Райк и поздравляет с праздником. - Я руководила три с лишним года Академией внутренних дел, я знаю душу пограничников и полицейских, они все хорошие, добрые люди. Когда у меня спрашивают какую-то красивую историю о границе, я вспоминаю про начало войны в Украине. Пришел инвалид, пограничники вышли на мост, отнесли коляску с ним в свою машину, затем отвезли его в больницу, а потом вернули обратно. Они - добрые люди! Чтобы это доброта никуда не исчезла. Поздравляю!“
У эстонской певицы Тани Михайловой-Саар, выступающей на семейном мероприятии в честь праздника, есть забавная история, связанная с переходом границы. Однажды она приехала в аэропорт после концерта, и ее не пропустили. „Меня попросили в отдельную комнату, все поставили, проверили, - вспоминает Таня. - Какие-то аппараты пикали. Я не могла понять, почему меня так досконально изучают. Оказалось, что на мне остатки пороха. Большие поздравления погранохране! Продолжайте работать так же хорошо и охраняйте нас!“
Смотри, как прошел концерт и как поздравили погранслужбу мэр города, артисты и представители полиции.