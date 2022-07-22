Уже через неделю в столичном районе 70 домохозяйств могут остаться без газа

Tallinngaas и Eesti Gaas уже много лет спорят о том, как должны быть организованы продажи и поставки газа. Споры между компаниями также проходили через Государственный суд.

Суть проблемы заключается в том, что объем газа, передаваемого в сеть Tallinngas, не равен объему газа, потребляемому его клиентами. По словам главы Eesti Gaas Рауля Котова, Tallinngaas тоже продает газ, и компания ни у кого его не покупает. Иными словами, по мнению Eesti Gaas, газ в сети Tallinngas частично теряется.

Чтобы исправить ситуацию, Eesti Gaas уже несколько лет пытается заключить с Tallinngaas договор, на основании которого можно было бы запросить деньги, так сказать, за недостающий газ. Однако Tallinngaas заключать договор пока не хочет.

По словам собственника и руководителя Tallinngas Эды Сааберг, в сети этой фирмы газ не теряется, а возможные различия между поступающим и потребляемым газом обусловлены разными температурами измерения, особенностями счетчиков и тому подобным.

Компания Eesti Gaas направила находящимся на территории сети Tallinngaas клиентам письмо о том, что если Tallinngaas не заключит открытый договор поставки с каким-нибудь продавцом газа, то поставки могут быть прерваны. По словам Котова, Tallinngaas может заключить договор с любым из действующих в Эстонии продавцов газа.