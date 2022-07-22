В Украине суд арестовал миллионные счета, гостиницы и землю „кума Путина“

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что по инициативе СБУ суд наложил арест на такие активы Медведчука и Марченко:

корпоративные права компаний с уставным капиталом 38 млн грн;

банковские счета на 1,3 млн грн;

два земельных участка площадью 3 и 5 га;

помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 тыс. и 2,4 тыс. квадратных метров.

„По данным СБУ бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко... Решение суда принято по материалам Службы безопасности, разоблачающим схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности“, – сообщили в СБУ.

По ее данным, средства из российский банков заводились на счета зарегистрированного в Украине ООО, собственником которого является гражданин России. Деньги поступали под видом финансирования содержания и аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко.

„В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов“, – заявили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчука задержали в апреле после того, как он скрылся из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения России 24 февраля. Он прятался в доме, аренда которого стоит $13 тыс. в месяц, а затем пытался покинуть территорию Украины, переодевшись в форму ВСУ.

Также в июне в Украине арестовали „золотой вагон-ресторан“, 279 картин и посуду Медведчука. Вагон-ресторан находился на территории брошенного Медведчуком особняка в Пуще-Водице.