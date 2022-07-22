В Украине суд арестовал миллионные счета, гостиницы и землю „кума Путина“
В Украине арестованы дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Медведчука называют кумом Путина. В частности, это банковские счета, гостиничные комплексы, земельные участки и корпоративные права на компании. Управление этим имуществом осуществлялось из России, пишет Obozrevatel.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что по инициативе СБУ суд наложил арест на такие активы Медведчука и Марченко:
корпоративные права компаний с уставным капиталом 38 млн грн;
банковские счета на 1,3 млн грн;
два земельных участка площадью 3 и 5 га;
помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 тыс. и 2,4 тыс. квадратных метров.
„По данным СБУ бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко... Решение суда принято по материалам Службы безопасности, разоблачающим схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности“, – сообщили в СБУ.
По ее данным, средства из российский банков заводились на счета зарегистрированного в Украине ООО, собственником которого является гражданин России. Деньги поступали под видом финансирования содержания и аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко.
„В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов“, – заявили в СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчука задержали в апреле после того, как он скрылся из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения России 24 февраля. Он прятался в доме, аренда которого стоит $13 тыс. в месяц, а затем пытался покинуть территорию Украины, переодевшись в форму ВСУ.
Также в июне в Украине арестовали „золотой вагон-ресторан“, 279 картин и посуду Медведчука. Вагон-ресторан находился на территории брошенного Медведчуком особняка в Пуще-Водице.