Военный дневник
22.07.2022, 21:22

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (149-Й ДЕНЬ) | Подписаны долгожданные договоры об экспорте зерна, 2000 российских военных попали в окружение, глава МИ-6 уверен, что Россия „вот-вот“ выдохнется

 
Сотрудники ГСЧС Украины осматривают поле на предмет наличия взрывоопасных элементов.
Сотрудники ГСЧС Украины осматривают поле на предмет наличия взрывоопасных элементов.
ФОТО: ГСЧС Украины/REUTERS | Scanpix

Подводим итоги 149-го дня войны.

  • Российские войска обстреляли Никополь и Апостолово. „Одна женщина погибла, один мужчина ранен. В результате обстрела загорелись два автомобиля и хозяйственная постройка. В настоящее время огонь ликвидирован. Всего в результате обстрелов повреждено одиннадцать частных домов, несколько гаражей, газопроводы низкого давления и водопроводы“, - написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

  • Вчера российские военные убили по меньшей мере пять мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения, сообщил утром 22 июля глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

  • Утренняя сводка ВСУ:

    • На Краматорском направлении российские войска ведут штурмовые действия в районе населенных пунктов Верхнекаменка-Верхнекаменское, бои там продолжаются.

    • На Бахмутском направлении противник попытался вести штурмовые действия в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар — и вынужден был отступить. ВС РФ продолжают попытки захватить Углегорскую ТЭС. Бои там и вблизи Покровского продолжаются.

    • На Южнобужском направлении все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка были подавлены.

  • Правительство России расширило список „недружественных стран“, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. В кабмине отметили, что Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии в РФ, для Греции, Дании и Словакии набор ограничен, пишет ТАСС.

  • Из-под завалов школы в Краматорске, разрушенной из-за обстрела утром 21 июля, извлечены тела троих погибших.
    Об этом сообщает „Суспильне“ со ссылкой на ГСЧС Украины. Поисково-спасательная операция продолжается. Вчера днем ГСЧС Украины сообщало, что под завалами найден один погибший и есть информация, что там могут находиться еще два человека.

  • Google заблокирован на территории ДНР, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Накануне с заявлением о блокировки Google выступил глава другой самопровозглашенной республики — ЛНР — Леонид Пасечник.

  • Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга заявило об уничтожении четырех РСЗО HIMARS в период с 5 по 20 июля. В Украине и в США это отрицают.

  • Глава СК поручил „незамедлительно“ возбудить уголовное дело против независимого депутата из Новосибирска Хельги Пироговой. Накануне Пирогову задержали после благотворительного аукциона, на нее составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Коллега Пироговой сообщил, что она находится на четвертом месяце беременности.

  • Глава МИ-6 заявил, что Россия потерпела „эпический провал“ в Украине и „вот-вот выдохнется“.
    Ричард Мур считает, что Россия потерпела „эпический провал“, пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине: отстранить Владимира Зеленского с поста президента, захватить Киев и расколоть страны Запада. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были „ничтожными“ и Россия „вот-вот выдохнется“.

  • На территории Херсонской области „после ее вхождения в состав России“ будут расположены российские военные базы, сказал представитель „новых властей“ оккупированного региона
    Заявление „замглавы военно-гражданской администрации области“ Кирилла Стремоусова цитирует агентство ТАСС.

  • Украина, Турция и ООН, а также Россия, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

    Прямого соглашения между собой Москва и Киев не подписывали.

    Договор о вывозе зерна из трех портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ действует 120 дней, но его можно продлить; представители Украины, России и Турции создадут в Стамбуле координационный центр для мониторинга процесса; разминирования морских путей проводить не будет, корабли пройдут по безопасным форватерам и без военного сопровождения; перед тем, как попасть в Украину, суда будут досматривать, чтобы исключить вероятность отправки оружия; полноценное движение судов по коридору может начаться через пару недель.

  • Сообщается, что российские военные закрывают Мариуполь на три дня.

    „С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия“, - рассказал сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

  • На Херсонском направлении попали в окружение 2 000 военных РФ

    В ходе контрнаступления на Херсонском направлении войска РФ оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте.

  • Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

    • На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закитное, Сиверск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего нанесен еще и авиаудар. Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменное и Ивано-Дарьевка украинские войска свели на нет. Россияне отошли.

    • На Бахмутском направлении штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

    • Противник нанес авиаудары возле Каменского и Червоного. Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские военные успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

    • На Южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Пытался продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел.

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