ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (149-Й ДЕНЬ) | Подписаны долгожданные договоры об экспорте зерна, 2000 российских военных попали в окружение, глава МИ-6 уверен, что Россия „вот-вот“ выдохнется

Российские войска обстреляли Никополь и Апостолово. „Одна женщина погибла, один мужчина ранен. В результате обстрела загорелись два автомобиля и хозяйственная постройка. В настоящее время огонь ликвидирован. Всего в результате обстрелов повреждено одиннадцать частных домов, несколько гаражей, газопроводы низкого давления и водопроводы“, - написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вчера российские военные убили по меньшей мере пять мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения, сообщил утром 22 июля глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Утренняя сводка ВСУ: На Краматорском направлении российские войска ведут штурмовые действия в районе населенных пунктов Верхнекаменка-Верхнекаменское, бои там продолжаются.

На Бахмутском направлении противник попытался вести штурмовые действия в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар — и вынужден был отступить. ВС РФ продолжают попытки захватить Углегорскую ТЭС. Бои там и вблизи Покровского продолжаются.

На Южнобужском направлении все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка были подавлены.

Правительство России расширило список „недружественных стран“, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. В кабмине отметили, что Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии в РФ, для Греции, Дании и Словакии набор ограничен, пишет ТАСС.

Из-под завалов школы в Краматорске, разрушенной из-за обстрела утром 21 июля, извлечены тела троих погибших.

Об этом сообщает „Суспильне“ со ссылкой на ГСЧС Украины. Поисково-спасательная операция продолжается. Вчера днем ГСЧС Украины сообщало, что под завалами найден один погибший и есть информация, что там могут находиться еще два человека.

Google заблокирован на территории ДНР, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Накануне с заявлением о блокировки Google выступил глава другой самопровозглашенной республики — ЛНР — Леонид Пасечник.

Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга заявило об уничтожении четырех РСЗО HIMARS в период с 5 по 20 июля. В Украине и в США это отрицают.

Глава СК поручил „незамедлительно“ возбудить уголовное дело против независимого депутата из Новосибирска Хельги Пироговой. Накануне Пирогову задержали после благотворительного аукциона, на нее составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Коллега Пироговой сообщил, что она находится на четвертом месяце беременности.

Глава МИ-6 заявил, что Россия потерпела „эпический провал“ в Украине и „вот-вот выдохнется“.

Ричард Мур считает, что Россия потерпела „эпический провал“, пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине: отстранить Владимира Зеленского с поста президента, захватить Киев и расколоть страны Запада. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были „ничтожными“ и Россия „вот-вот выдохнется“.

На территории Херсонской области „после ее вхождения в состав России“ будут расположены российские военные базы, сказал представитель „новых властей“ оккупированного региона

Заявление „замглавы военно-гражданской администрации области“ Кирилла Стремоусова цитирует агентство ТАСС.

Украина, Турция и ООН, а также Россия, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Прямого соглашения между собой Москва и Киев не подписывали. Договор о вывозе зерна из трех портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ действует 120 дней, но его можно продлить; представители Украины, России и Турции создадут в Стамбуле координационный центр для мониторинга процесса; разминирования морских путей проводить не будет, корабли пройдут по безопасным форватерам и без военного сопровождения; перед тем, как попасть в Украину, суда будут досматривать, чтобы исключить вероятность отправки оружия; полноценное движение судов по коридору может начаться через пару недель.

Сообщается, что российские военные закрывают Мариуполь на три дня. „С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия“, - рассказал сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

На Херсонском направлении попали в окружение 2 000 военных РФ В ходе контрнаступления на Херсонском направлении войска РФ оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте.