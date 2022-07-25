Впервые в Таллиннском зоопарке можно увидеть одного из самых медлительных млекопитающих

Ленивцы Гоффмана обитают в теплых и тропических районах Южной Америки, они выбирают густые дождевые леса. Живущая в их плотной и длинной шерсти водоросль окрашивает ее в зеленый цвет, что помогает ленивцам лучше маскироваться. В Таллиннском зоопарке двупалого ленивца поместили в экспозицию обыкновенных игрунков, или мармозеток, которая разместилась в фойе Центра экологического образования. И тот, и другой вид животных встречаются в дождевых лесах Южной Америки в густых кронах деревьев.

Самка ленивца Гоффмана, появившаяся на свет 2 июня в зоопарке города Шёнбрунн (Австрия), пока не имеет имени. Для того чтобы обосноваться на новом месте и познакомиться с соседями, ей потребуется время. А пока ей очень нравится висеть под потолком на „лианах“ из старых пожарных шлангов. Несмотря на малые размеры, юный возраст и добродушный вид самка ленивца уже может постоять за себя. Она угрожающе шипит и вытягивает свои длинные конечности с острыми и загнутыми пальцами, всячески демонстрируя, что ей не нравится излишнее внимание.

Ленивцы — растительноядные животные, питаются листьями и побегами деревьев, цветками и плодами, но при случае могут разнообразить свой рацион личинками насекомых и даже мелкими грызунами. Самке ленивца пришлись по вкусу мягкие листочки малины, клена, липы и особенно липовые цветки. С удовольствием есть она листовой салат, ломтики огурца, моркови и сладкого перца, а также стручки гороха. Ей понравилась черника, а вот малину и особенно клубнику она не жалует. Животное получает вареный бурый рис, вареные яйца и минеральные вещества.