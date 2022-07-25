Государство значительно увеличило пособия для начинающих фермеров

По словам министра, благодаря этой поправке молодым фермерам будет легче начинать собственный сельскохозяйственный бизнес и заниматься инвестициями. Это особенно важно в период, когда цены на различные производственные ресурсы значительно выросли. „Важно помочь молодым людям сделать необходимые инвестиции для создания сельскохозяйственного комплекса и начала успешного бизнеса“, - сказал Круузе.

С этого года молодые фермеры, прежде чем подавать заявку, будут обязаны посетить информационный день по вопросам предпринимательства. „Если посмотреть на предыдущие годы, то можно предположить, что более сотни новых молодых предпринимателей начнут заниматься сельским хозяйством в этом году. Осознание того, как лучше понимать и планировать деятельность и распределение ресурсов, имеет большое значение для успешного предпринимательства“, - пояснил министр.

Информацию об организации и регистрации на информационные дни по вопросам предпринимательства можно получить на портале консультационных услуг Фонда развития сельской жизни www.pikk.ee.

Поддержка предоставляется предпринимателям микро- и малого бизнеса в возрасте от 18 до 40 лет, начинающим свою первую сельскохозяйственную деятельность и посетившим информационный день по предпринимательству. Сумма может быть использована для деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции или ее переработкой согласно бизнес-плану.

Всего за период действия программы было объявлено шесть конкурсов, и гранты на общую сумму 25 миллионов евро были предоставлены 629 молодым фермерам. Бюджет конкурса заявок, открывающегося в октябре этого года, составляет более 4,1 млн евро.