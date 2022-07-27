ФОТО и ВИДЕО | „Я взял чужого ребенка, хотя понимал, что каждая секунда дорога“: эстонские туристы о пожаре в 5-звездочном турецком отеле

Андрэ и Татьяна приехали на отдых в Турцию, в пятизвездочный отель. Однако отпуск у моря был испорчен пожаром, который произошел в Pemar Beach 4 июня и последующими разборками с туроператором, который настойчиво рекомендовал людям не делиться информацией о произошедшем в соцсетях. Компенсировать моральный ущерб им предлагалось только в этом случае. Вот что рассказал RusDelfi Андрэ Каск, чудом проснувшийся в своем номере посреди пожара.