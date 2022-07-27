За рубежом
27.07.2022, 10:37

ФОТО и ВИДЕО | „Я взял чужого ребенка, хотя понимал, что каждая секунда дорога“: эстонские туристы о пожаре в 5-звездочном турецком отеле

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комментарии страховой, юриста и туроператора
Анна Тамм
ФОТО: Фото из личного архива Андрэ Каска

Андрэ и Татьяна приехали на отдых в Турцию, в пятизвездочный отель. Однако отпуск у моря был испорчен пожаром, который произошел в Pemar Beach 4 июня и последующими разборками с туроператором, который настойчиво рекомендовал людям не делиться информацией о произошедшем в соцсетях. Компенсировать моральный ущерб им предлагалось только в этом случае. Вот что рассказал RusDelfi Андрэ Каск, чудом проснувшийся в своем номере посреди пожара.

„В 4.45 ночи случился пожар, в результате которого мы чуть не погибли! Позже нам сказали, что это - не первый раз, когда в отеле что-то горит, но об этом все молчат.

Возгорание произошло в 4:00 ночи, эвакуироваться помогли только первым этажам. Мы проснулись примерно в 4:40 от криков и паники людей.

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