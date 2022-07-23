Новости Эстонии
23.07.2022, 20:21

По эстонскому дигитальному рецепту лекарства можно покупать теперь и в Португалии, Финляндии и Хорватии

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Дигитальный рецепт
Дигитальный рецепт
ФОТО: Hendrik Osula | Ekspress Meedia

С сегодняшнего дня по выписанному в Эстонии дигитальному рецепту можно приобретать лекарства также в Финляндии, Хорватиии Португалии.

На первых порах в Португалии лекарства по цифровому рецепту, выписанному в Эстонии, можно выкупить только в тех аптеках и городах, список которых приводится. Но список постоянно пополняется. В настоящий момент лекарства по эстонскому дигитальному рецепту отпускают следующие аптеки:

  • Farmácia Lemos (Порто)

  • Farmácia Aeroporto (Лиссабон)

  • Farmácia Algarve (Лолé)

  • Farmácia Aliança (Порто)

  • Farmácia Almeida Cunha Lda. (Порто)

  • Farmácia Antiga da Porta do Olival (Порто)

  • Farmácia Avenida (Лолé)

  • Farmácia Barreiros (Порто)

  • Farmácia Boavista (Порто)

  • Farmácia Central (Лиссабон)

  • Farmácia de Santa Catarina (Порто)

  • Farmácia do Aeroporto (Порто)

  • Farmácia dos Clérigos (Порто)

  • Farmácia Estácio (Лиссабон)

  • Farmácia Exposul (Лиссабон)

  • Farmácia Frazão (Лиссабон)

  • Farmácia Grijó (Лиссабон)

  • Farmácia Maria Paula (Лолé)

  • Farmácia Martins (Лолé)

  • Farmácia Normal (Лиссабон)

  • Farmácia Principe Real (Лиссабон)

  • Farmácia Sociedade Higilux Lda (Лиссабон)

Гражданам Португалии, находящимся в Эстонии, возможность покупать лекарства по выписанным на родине дигитальным рецептам, была предоставлена еще в 2020 году.

По словам Тыниса Яагуса, руководителя службы здоровья Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), Финляндия и Эстония стали первыми в Европе, которые стали предоставлять действующие в обеих странах услуги.

„С лета 2020 года жители Эстонии почти 6200 раз покупали в Финляндии лекарства по эстонскому дигитальному рецепту. Финны получили возможность приобретать в Эстонии лекарства по выписанным на родине цифровым рецептам в 2019 году. Этой возможностью они воспользовались 17 200 раз“, - сказал Тынис Яагус.

Планируется, что в ближайшие годы надграничный рецепт будет действовать 25 европейских странах. Уже нынешней осенью Эстония планирует открыть обмен данными с Польшей и Испанией. Обмен данными осуществляется через безопасную платформу, которую развивает Европейский союз, он же управляет контентом. Для подключения к услуге страны должны создать электронные информационные системы и подключить их к этой платформе. В Эстонии за это отвечает TEHIK – Центр инфосистем здоровья и благополучия.

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