По эстонскому дигитальному рецепту лекарства можно покупать теперь и в Португалии, Финляндии и Хорватии

На первых порах в Португалии лекарства по цифровому рецепту, выписанному в Эстонии, можно выкупить только в тех аптеках и городах, список которых приводится. Но список постоянно пополняется. В настоящий момент лекарства по эстонскому дигитальному рецепту отпускают следующие аптеки:

Farmácia Lemos (Порто)

Farmácia Aeroporto (Лиссабон)

Farmácia Algarve (Лолé)

Farmácia Aliança (Порто)

Farmácia Almeida Cunha Lda. (Порто)

Farmácia Antiga da Porta do Olival (Порто)

Farmácia Avenida (Лолé)

Farmácia Barreiros (Порто)

Farmácia Boavista (Порто)

Farmácia Central (Лиссабон)

Farmácia de Santa Catarina (Порто)

Farmácia do Aeroporto (Порто)

Farmácia dos Clérigos (Порто)

Farmácia Estácio (Лиссабон)

Farmácia Exposul (Лиссабон)

Farmácia Frazão (Лиссабон)

Farmácia Grijó (Лиссабон)

Farmácia Maria Paula (Лолé)

Farmácia Martins (Лолé)

Farmácia Normal (Лиссабон)

Farmácia Principe Real (Лиссабон)

Farmácia Sociedade Higilux Lda (Лиссабон)

Гражданам Португалии, находящимся в Эстонии, возможность покупать лекарства по выписанным на родине дигитальным рецептам, была предоставлена еще в 2020 году.

По словам Тыниса Яагуса, руководителя службы здоровья Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), Финляндия и Эстония стали первыми в Европе, которые стали предоставлять действующие в обеих странах услуги.

„С лета 2020 года жители Эстонии почти 6200 раз покупали в Финляндии лекарства по эстонскому дигитальному рецепту. Финны получили возможность приобретать в Эстонии лекарства по выписанным на родине цифровым рецептам в 2019 году. Этой возможностью они воспользовались 17 200 раз“, - сказал Тынис Яагус.

Планируется, что в ближайшие годы надграничный рецепт будет действовать 25 европейских странах. Уже нынешней осенью Эстония планирует открыть обмен данными с Польшей и Испанией. Обмен данными осуществляется через безопасную платформу, которую развивает Европейский союз, он же управляет контентом. Для подключения к услуге страны должны создать электронные информационные системы и подключить их к этой платформе. В Эстонии за это отвечает TEHIK – Центр инфосистем здоровья и благополучия.



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