Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменили из-за рекомендации шведской федерации

„С глубоким сожалением вынуждены отменить TRU2.OVA в этом году. Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от этого, несмотря на то, что мисс Трусова приезжает в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться.

Александра займёт свое место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества. Более того, она никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись ТОЛЬКО на том, чем занимается в жизни, — искусстве фигурного катания.

Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда мир позволит всем спортсменам объединиться в мире и дружбе. Это время скоро наступит, мы верим“, — отмечается в заявлении Loop Sport.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания: „Это не шведская федерация, а ISU. Они приняли решение отстранить нас от всех соревнований и выступлений. Всех русских. Поэтому это оттуда. Шведская федерация фигурного катания порекомендовала не заниматься этим проектом? Пусть они другими проектами занимаются. Бог им судья“, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.

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