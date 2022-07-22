Конец золоту из России. Евросоюз принял очередной пакет санкций

Ранее совет Евросоюза ввел шесть пакетов санкций в ответ на военную агрессию России в Украине. Новый санкционный пакет включает запрет на импорт из России золота и золотых украшений, что является крупнейшим видом экспорта этой страны после энергетического сектора. Расширен и список ограничений на экспорт с целью еще более затруднить развитие военного и оборонного потенциала Российской Федерации.

В санкционный список включены 48 физических и 9 юридических лиц, причастных к военной деятельности России в Украине, включая военные преступления. Эстония предложила добавить в пакет важное исключение в отношении опасных химических веществ, чтобы избежать рисков как для окружающей среды, так и для людей. Что касается компаний, то ограничения, уже введенные в отношении „Сбербанка“, будут еще более ужесточены.

„Продолжение введения антироссийских санкций необходимо для продолжения давления на Россию, с точки зрения внешней политики Эстонии, это вопрос ценностей и экзистенциальный вопрос, - подчеркнул министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Я считаю очень важным, чтобы была запрещена транспортировка российской нефти по трубопроводу и мы перестали покупать газ. Мы должны продолжать вводить санкции против крупнейших российских банков, компаний и частных лиц. Агрессивная война должна стать настолько дорогостоящей для России, чтобы та была вынуждена ее прекратить“.

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