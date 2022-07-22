Каспаров: „На Западе есть страх перед победой Украины и поражением Путина“

Литовцы – приверженцы свободы во всем мире не на словах, а на деле. И неудивительно, что Литва – в авангарде этих санкций в полном соответствии, между прочим, с решением Еврокомиссии и с общим санкционным подходом. Перекрытие транзита, на самом деле, – довольно разумное решение. Я бы перекрыл его и со стороны Польши, чтобы люди, которые считают, будто война проходит в телевизоре, ощутили ее на себе. Но, к сожалению, мы имеем дело с нерешительностью, о которой вы уже упоминали.

Меня всегда вдохновляла жесткая позиция литовских властей. Литва – единственная страна, которая одновременно противостоит не только российской агрессии, но и китайскому экспансионизму. Она – единственная страна в Европе, открывшая представительство Тайваня.

– Еврокомиссия заставила Литву пересмотреть запрет на транзит части грузов из РФ в Калининградскую область. Ранее Литва заявила, что не будет пропускать подсанкционные товары, но Россия надавила на Еврокомиссию. Почему так произошло, по-вашему?

Как мне кажется, у любого нормального человека положение его дел должно коррелировать с тем, как обстоят дела в Украине.

– Добрый день, у нас двухсторонний контакт прервался, а односторонний продолжается каждый день. Я вас читаю регулярно. Конечно, я читаю и другие украинские сайты, но вы у меня в топе.

– Мы с вами не виделись и не слышали друг друга н ес колько лет. Многое за это время изменилось, постоянство лишь в одном – в нерешительности Европы, о которой мы говорили неоднократно и, думаю, сегодня эта тема также станет предметом обсуждения.

Большинство представлений Гарри Каспарова похожи: 13-й чемпион мира по шахматам, оппозиционер, интеллектуал. Но в моем личном восприятии он – визионер и провидец. Читая его статьи 16-летней давности или записывая интервью, часто мысленно хотелось сказать: „да не будет такого“, но спустя некоторое время жизнь подтверждала правоту гроссмейстера. Он давно и четко обрисовал контуры построения „газового“ фашизма в России, начало большой войны и финансовую „колонизацию“ Европы.

Мы от евробюрократии ожидали гораздо большего. Но Путин – гораздо меньшего.

Да, Европа движется в правильную сторону. Я хотел бы сразу оговориться, что мы не должны быть чересчур критичны, поскольку ждали от этой бюрократии гораздо большего. Но что самое важное, гораздо меньшего ждал от нее Путин.

Такие страны, как Литва, движутся как бы впереди всего обоза, а силы инерции начинают их сдерживать… но вектор движения на самом деле однозначный.

Надо просто вспомнить, что за восемь лет, начиная с аннексии Крыма и до 24 февраля, когда РФ решила полностью разрушить украинскую государственность, Европа практически ничего не сделала. Как, впрочем, и Америка. На фоне санкций продолжались нормальные взаимоотношения, строился „Северный поток-2“, а Франция и Германия продолжали продавать России так называемые товары двойного назначения. То есть, фактически помогали обустраивать российскую армию.

– Именно поэтому Путин и напал, думая, что ЕС будет себя так вести и в дальнейшем…

– С момента начала полномасштабной войны, 24 февраля, Европа приняла шесть пакетов санкций и работает над седьмым пакетом (21 июля Совет ЕС согласовал седьмой пакет санкций. – Ред.). Когда я это говорю, меня всегда охватывают злость и отчаяние. На самом деле одного или двух пакетов этих санкций, принятых с 2014 по 2022 год, могло хватить, чтоб образумить Путина и его окружение, то есть еще тогда дать понять, что цена за полномасштабное вторжение в Украину будет очень высокой.

Сейчас выясняется, что все это можно было сделать, а разговоры путинских лоббистов, путинской агентуры на Западе о том, что Европа не в состоянии прервать связи с Россией, оказались ложью.

16 лет политики Ангелы Меркель, сыгравшие важнейшую роль в том, что Европа повисла на газовом крючке Путина, эти 16 лет нас кормили байками о том, что никаких других вариантов не существует. А теперь вдруг выясняется, что, может быть, не сразу, но за год-два европейцы могут полностью избавиться от российского газа. Это означает, что нас обманывали.