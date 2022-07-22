Путин подписал указ о выходе из гражданства российской биатлонистки. Она будет выступать за Литву
Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте.
Уроженка Мурманска Лидия Жураускайте решила выступать за сборную Литвы и рассчитывает попасть на Олимпиаду в Италии.
Указ о выходе из гражданства России, подписал президент России Владимир Путин. Уроженка Мурманска биатлонистка Лидии Жураускайте, ранее выразила желание представлять сборную Литвы. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
„Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске“, – говорится в документе.
Жураускайте не попадала в сборную России и не занимала призовых мест на российских юниорских соревнованиях.
Жураускайте получит гражданство Литвы по программе восстановления — ее прадед был литовцем. С прошлого лета спортсменка тренируется с литовской командой.