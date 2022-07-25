Как избавиться от долгов? Изменения в законе сделают жизнь должников легче и проще

Олег Матвеев, адвокат LEADELL Pilv Advokaadibüroo, разъясняет: „Цель закона – сделать процедуру неплатежеспособности должника с меньшей бюрократией, легче и быстрее“.

Ключевые изменения

„В законе теперь прямым текстом прописано, что должника, который объективно старается исправить свое положение и ведет себя с судом честно, могут освободить от исполнения денежных обязательств в банкротном деле“, – разъясняет адвокат Олег Матвеев.

Еще один важный пункт закона, который защищает должников, гласит, что во время процедуры производства по освобождению от обязательств должника его кредиторы не могут обратиться к судебному исполнителю.

„И одно из самых важных изменений закона – это уменьшение срока, после которого должника освобождают от висящих обязательств, – подчеркивает адвокат. – Теперь это три года. Более того, если должник погасил на момент производства долги кредиторам в значительном объеме (что понимать под значительной суммой – не уточняется), то суд может освободить должника от оставшихся обязательств и по прошествии года (минимум) с момента возбуждения дела“.

Олег Матвеев обращает внимание на еще один очень важный нюанс: „В законе написано, что если должника освобождают от выполнения денежных обязательств, то требования кредиторов против должника тоже прекращают свое действие – даже если кредиторы не успели эти требования подать в банкротном деле. Исключение: по-прежнему сохраняется обязанность платить накопившийся долг по детским алиментам и ущерб за причиненные увечья и публичные оскорбления“.

Доверенное лицо

Также закон вводит новый институт – доверенное лицо, которое обязано, в числе прочего, консультировать должника касательно его долгов и составлять список имущества и обязательств для суда.