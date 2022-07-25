Как избавиться от долгов? Изменения в законе сделают жизнь должников легче и проще(22)
C 1 июля 2022 года вступил в силу Закон о неплатежеспособности физического лица. Теперь процесс избавления от долгов будет происходить быстрее и легче. Вскоре также у каждого должника появится доверенное лицо, которое будет его консультировать, как поступить в той или иной ситуации. Что же конкретно изменилось в законе и как теперь подавать на банкротство и списывать долги, выясняла „МК-Эстония“.
Олег Матвеев, адвокат LEADELL Pilv Advokaadibüroo, разъясняет: „Цель закона – сделать процедуру неплатежеспособности должника с меньшей бюрократией, легче и быстрее“.
Ключевые изменения
„В законе теперь прямым текстом прописано, что должника, который объективно старается исправить свое положение и ведет себя с судом честно, могут освободить от исполнения денежных обязательств в банкротном деле“, – разъясняет адвокат Олег Матвеев.
Еще один важный пункт закона, который защищает должников, гласит, что во время процедуры производства по освобождению от обязательств должника его кредиторы не могут обратиться к судебному исполнителю.
„И одно из самых важных изменений закона – это уменьшение срока, после которого должника освобождают от висящих обязательств, – подчеркивает адвокат. – Теперь это три года. Более того, если должник погасил на момент производства долги кредиторам в значительном объеме (что понимать под значительной суммой – не уточняется), то суд может освободить должника от оставшихся обязательств и по прошествии года (минимум) с момента возбуждения дела“.
Олег Матвеев обращает внимание на еще один очень важный нюанс: „В законе написано, что если должника освобождают от выполнения денежных обязательств, то требования кредиторов против должника тоже прекращают свое действие – даже если кредиторы не успели эти требования подать в банкротном деле. Исключение: по-прежнему сохраняется обязанность платить накопившийся долг по детским алиментам и ущерб за причиненные увечья и публичные оскорбления“.
Доверенное лицо
Также закон вводит новый институт – доверенное лицо, которое обязано, в числе прочего, консультировать должника касательно его долгов и составлять список имущества и обязательств для суда.
„Список доверенных лиц должна будет составлять Палата банкротных управляющих, и можно будет выбрать кого-то из этого списка, – объясняет адвокат. – Но такая возможность представится в „тестовом варианте“ не ранее 1 июля 2024 года, а полностью система доверенных лиц заработает в 2026 году. Так что делать выводы об эффективности нового института преждевременно“.
Кто же может стать доверенным лицом? Олег Матвеев отмечает, что для попадания в этот список доверенное лицо должно иметь образование бакалавра и трудовой стаж в сфере финансов, права, управления, бухгалтерии или консультирования по долгам не менее двух лет.
„В дополнение к этому человек также должен сдать отдельный экзамен по своей новой специализации по работе с должниками в судебном деле, – подчеркивает он. – И задача доверенного лица – выяснить, какое имущество есть на должнике и какие денежные обязательства на него возложены. Доверенное лицо обязано сообщить суду и кредиторам о реальном экономическом состоянии должника. Доверенное лицо обязано проконсультировать должника о сути начатого в его отношении судебного производства и помочь ему в этом деле“.
Также доверенное лицо должно контролировать действия должника в судебном производстве.
„При рассмотрении заявления о неплатежеспособности должника доверенное лицо составляет от имени должника список его имущества и долгов и представляет их в суд вместе с
соответствующими документами, – рассказывает адвокат. – Доверенное лицо также представляет в суд оценку экономического состояния должника и дает свое мнение, как лучше решить вопрос с его финансовым положением – будь то вариант реструктурирования долгов, закрытие долгов или дальнейшее банкротство“