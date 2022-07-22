Шахматный робот сломал палец ребенку

„С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый“, — сказал Смагин. По информации Telegram-канала Baza и „Пятого канала“ робот сломал палец мальчику. „Пострадавший получил перелом в результате попадания фаланги в сложную конструкцию шахматного робота. Также была получена ссадина“, — утверждает телеканал, пишет sportrbc.ru.

Baza пишет, что от действий робота пострадал семилетний Кристофер, который входит в тридцатку сильнейших шахматистов Москвы до девяти лет. По сведениям Telegram-канала, робот съел фигуру мальчика и ставил на ее место свою, но Кристофер поторопился и начал делать ответный ход. „Роботу не понравилась такая спешка — он ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил. Окружающие кинулись на помощь и вытащили палец юного игрока, однако перелома избежать не удалось“, — говорится в публикации.



По словам Смагина, робот, который нанес мальчику травму, играет уже на протяжении 15 лет. „Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей. Крайне странно, что это случилось, но случилось, бывает такое“, — добавил вице-президент ФШМ.



Он отметил, что пока не идет речи о том, чтобы запретить турниры с участием робота. „Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить“, — заключил Смагин.