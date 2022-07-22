Больницы получили денежное вливание для оборудования палат. Ценовой бум цен может сорвать планы

Однако в предстоящий осенне-зимний сезон палаты еще не появятся, так как окончание строительных работ запланировано на конец 2023 года. Впрочем, и этот срок не является окончательным.

К счастью, Пылваская больница одна из тех, кому посчастливилось получить государственную помощь для улучшения ситуации. Больница планирует использовать средства для того, чтобы оборудовать в отделении экстренной медицины две изоляционные палаты. На эти цели государство выделило больнице 226 000 евро.

Доктор Меус не стал прогнозировать ситуацию, которая может сложиться в Пылваской больнице, когда начнется пятая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. „Во время предыдущих волн корона-инфекции количество пациентов, нуждавшихся в лечении в связи с COVID-19, доходило до 50, это 50% стационарных койко-мест. При таком количестве больных ресурсы персонала близки к критическому“, - сказал он.

Финансовая помощь предназначена не только для создания изоляционных палат, но и для того, чтобы больницы имели больше возможностей для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких в стационарных отделениях или в отделениях экстренной медицины. Кроме того, для повышения готовности по предоставлению жизненно важных услуг в случае отключения подачи электроэнергии.

Как отмечается в программе готовности к COVID-19, в Эстонии до начала пандемии коронавируса имелось около 100 койко-мест для инфекционных больных, однако за время пандемии количество пациентов, нуждавшихся в больничном лечении в связи с коронавирусной инфекций, составляло около 700 человек. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, а это значит, что, как сказано в программе, мы опять, как и во время предыдущих волн COVID-19, столкнемся с тем, что нагрузка на работников здравоохранения заметно вырастет, услуги здравоохранения станут менее доступными, очереди на лечение растянутся, вновь придется ограничивать плановое лечение. В ходе реновации больниц планируется создать около 150 койко-мест для лечения инфекционных больных, на эти цели из пакета помощи Евросоюза по выходу из коронакризиса (REACT-EU) выделено 12,6 миллиона евро. Проекты должны быть реализованы к 31 декабря 2023 года.

По словам Меуса, в Пылваской больнице, как и в других небольших больницах, практически нет условий для лечения инфекционных заболеваний: нет возможности оборудовать изоляционные палаты и установить вентиляцию.

В результате быстрого распространения коронавирусной инфекции пик заболеваемости придется, очевидно, на октябрь, и больницы вновь окажутся переполненными. Как отметил руководитель медицинской службы Пылваской больницы доктор Андрес Меус, во время предыдущих волн заболеваемости большая проблема была связана с распространением инфекции внутри больницы. Количество больных, заболевших COVID-19, росло в основном из-за того, что не было возможности их изолировать. В результате пациенты, оказавшиеся в больнице с другим заболеванием, заражались коронавирусом.

Из-за начавшейся волны заболеваний коронавирусной инфекцией больницам вновь угрожают тяжелые времена. Наши больницы амортизированы и не предназначены для лечения такого количества инфекционных больных. Программой готовности к COVID-19 предусмотрен ряд мер по исправлению узких мест. Начиная с мая в больницах уже оборудуют новые изоляционные палаты, устанавливают современные вентиляционные системы.

Сейчас поставка находится еще в стадии проектирования. Встреча с проектировщиками уже состоялась. „Вы же знаете, что происходит сейчас на строительном рынке, - сказал Меус, дав понять, что нет уверенности в том, что на запланированные деньги строительство удастся закончить к концу 2023 года. - К предстоящему вирусному сезону точно не получится“.

Палаты для инфекционных больных

Западно-Таллиннская центральная больница (ЗТЦБ) также получила средства на реновацию. Больница получит 33 современные изоляционные палаты: три палаты интенсивной терапии третьего этапа, шесть изоляционных палат, в 24 палатах инфекционной клиники будут обновлены условия, в основном вентиляция.

Как сказал председатель правления ЗТЦБ Аркадий Попов, прежний опыт показал, что у больницы для лечения пациентов, больных коронавирусной инфекцией, имеется до 130 койко-мест. По словам Попова, в ходе реновации новых койко-мест не появится, но 130 койко-мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, будут полностью соответствовать требованиям. Это значит, что в каждой из таких палат смогут находиться как пациенты с воспалением легких, так и пациенты с коронавирусной инфекцией, нуждающиеся в эффективных условиях изоляции. Во время предыдущих волн COVID-19 пациенты с коронавирусом находились в небольших палатах, в которых вместо вентиляционной системы был только кондиционер.

Доктор Попов также скептически настроен в отношении нынешнего плана реновации. На проектирование и оборудование новых изоляционных палат государство выделило Западно-Таллиннской центральной больнице 2,49 миллиона евро. Как сказал Аркадий Попов, сейчас больница подыскивает проектировщика, однако предложения уже подорожали вдвое по сравнению с предусмотренными на проектирование 150 000 евро.

Так что вряд ли приходится рассчитывать на то, что запланированные объемы строительства уложатся в 2,49 миллиона евро. Реальная стоимость строительства определится только после проектирования, а оно даже не начиналось.