Больницы получили денежное вливание для оборудования палат. Ценовой бум цен может сорвать планы(4)
Растущие цены на строительство могут затянуть реализацию проектов. К нынешнему вирусному сезону самые масштабные работы сделаны не будут.
Из-за начавшейся волны заболеваний коронавирусной инфекцией больницам вновь угрожают тяжелые времена. Наши больницы амортизированы и не предназначены для лечения такого количества инфекционных больных. Программой готовности к COVID-19 предусмотрен ряд мер по исправлению узких мест. Начиная с мая в больницах уже оборудуют новые изоляционные палаты, устанавливают современные вентиляционные системы.
В результате быстрого распространения коронавирусной инфекции пик заболеваемости придется, очевидно, на октябрь, и больницы вновь окажутся переполненными. Как отметил руководитель медицинской службы Пылваской больницы доктор Андрес Меус, во время предыдущих волн заболеваемости большая проблема была связана с распространением инфекции внутри больницы. Количество больных, заболевших COVID-19, росло в основном из-за того, что не было возможности их изолировать. В результате пациенты, оказавшиеся в больнице с другим заболеванием, заражались коронавирусом.
По словам Меуса, в Пылваской больнице, как и в других небольших больницах, практически нет условий для лечения инфекционных заболеваний: нет возможности оборудовать изоляционные палаты и установить вентиляцию.
Доктор Меус не стал прогнозировать ситуацию, которая может сложиться в Пылваской больнице, когда начнется пятая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. „Во время предыдущих волн корона-инфекции количество пациентов, нуждавшихся в лечении в связи с COVID-19, доходило до 50, это 50% стационарных койко-мест. При таком количестве больных ресурсы персонала близки к критическому“, - сказал он.
К счастью, Пылваская больница одна из тех, кому посчастливилось получить государственную помощь для улучшения ситуации. Больница планирует использовать средства для того, чтобы оборудовать в отделении экстренной медицины две изоляционные палаты. На эти цели государство выделило больнице 226 000 евро.
Однако в предстоящий осенне-зимний сезон палаты еще не появятся, так как окончание строительных работ запланировано на конец 2023 года. Впрочем, и этот срок не является окончательным.
Сейчас поставка находится еще в стадии проектирования. Встреча с проектировщиками уже состоялась. „Вы же знаете, что происходит сейчас на строительном рынке, - сказал Меус, дав понять, что нет уверенности в том, что на запланированные деньги строительство удастся закончить к концу 2023 года. - К предстоящему вирусному сезону точно не получится“.
Палаты для инфекционных больных
Западно-Таллиннская центральная больница (ЗТЦБ) также получила средства на реновацию. Больница получит 33 современные изоляционные палаты: три палаты интенсивной терапии третьего этапа, шесть изоляционных палат, в 24 палатах инфекционной клиники будут обновлены условия, в основном вентиляция.
Как сказал председатель правления ЗТЦБ Аркадий Попов, прежний опыт показал, что у больницы для лечения пациентов, больных коронавирусной инфекцией, имеется до 130 койко-мест. По словам Попова, в ходе реновации новых койко-мест не появится, но 130 койко-мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, будут полностью соответствовать требованиям. Это значит, что в каждой из таких палат смогут находиться как пациенты с воспалением легких, так и пациенты с коронавирусной инфекцией, нуждающиеся в эффективных условиях изоляции. Во время предыдущих волн COVID-19 пациенты с коронавирусом находились в небольших палатах, в которых вместо вентиляционной системы был только кондиционер.
Доктор Попов также скептически настроен в отношении нынешнего плана реновации. На проектирование и оборудование новых изоляционных палат государство выделило Западно-Таллиннской центральной больнице 2,49 миллиона евро. Как сказал Аркадий Попов, сейчас больница подыскивает проектировщика, однако предложения уже подорожали вдвое по сравнению с предусмотренными на проектирование 150 000 евро.
Так что вряд ли приходится рассчитывать на то, что запланированные объемы строительства уложатся в 2,49 миллиона евро. Реальная стоимость строительства определится только после проектирования, а оно даже не начиналось.
„Это значит, что придется инвестировать не только государственные средства, но и собственные средства больницы“, - сказал Попов, добавив, что больница не планировала такие большие инвестиции. Правда, такая возможность у больницы есть, но средства будут потрачены на ремонт и других отделений.
Доктора Попова, конечно, беспокоит то обстоятельство, что работы по реновации не будут закончены к нынешнему вирусному сезону, но больница уже имеет двухлетний опыт работы в непростых условиях, и коллектив в любом случае справится.
2023-й станет годом испытаний
Проекты по реновации финансируются за счет средств Евросоюза, предназначенных для выхода из коронакризиса, строительные работы во всех больницах, получивших финансовую помощь, должны завершиться только во второй половине следующего года. Значит ли это, что в нынешний вирусный сезон мы не получим реальной помощи за счет средств ЕС?
„Нет, за счет этого проекта не получим“, - сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле, добавив, что небольшие работы в больницах уже осуществлены: где-то перестроены вентиляционные системы, где-то в палатах вместо пластиковых перегородок поставили постоянные стены.
Как считает Урмас Суле, 2023-й год, к концу которого нужно завершить масштабные работы, станет большим испытанием, тем более, что никто не знает, какая ситуация сложится на строительном рынке.
Урмас Суле не исключает, что проведение строительных работ может повлиять на работу больниц, но эта проблема преодолима. „Определенное неудобство, конечно, возникнет“, - сказал он.
Цель строительных работ, по словам Суле, не в том, чтобы увеличить количество койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией, главное, чтобы стало больше таких палат, условия в которых позволят лечить как инфекционных больных, так и пациентов с другими заболеваниями. Как и говорил доктор Попов, говоря о планах ЗТЦБ.
Преимущество Северо-Эстонской региональной больницы
Северо-Эстонская региональная больница находится в заметно более выгодном положении, чем Западно-Таллиннская центральная и Пылваская больницы. Уже в начале следующей недели будет готовы четыре новые изоляционные палаты, всего больница получит 25 палат с современной вентиляционной системой. „В эти изоляционные палаты при необходимости могут быть помещены как пациенты с COVID-19, так и пациенты с другими заболеваниями, нуждающиеся в изоляции“, - сказал заведующий службой инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс.
„Сейчас распространяется штамм BA.5 (в обиходе его называют омикрон-5 — ред.), но не исключено появление какого-нибудь очередного штамма, и прогнозы могут измениться“, - сказал Альтметс.
Ни одна больница не соответствовала требованиям
Департаменту здоровья, как сказал Рагнар Вайкнеметс, возглавляющий в ведомстве отдел организации здравоохранения и обеспечения его непрерывности, тоже трудно давать прогнозы насчет того, каким будет предстоящий вирусный сезон, сколько койко-мест понадобится в пик заболеваемости или сколько человек будут нуждаться в стационарном лечении из-за корона-инфекции или сопутствующего заболевания. По словам Вайкнеметса, не столько важно количество койко-мест, сколько то, хватит ли медицинского персонала, способного выполнять свои обязанности, не будут ли они массово заболевать.
Как уточнил Вайкнеметс, больничной системе под силу справиться с почти 800 пациентами с коронавирусом. „По оценке специалистов, если для больных коронавирусом придется выделить свыше 600 койко-мест, начнет ухудшаться качество лечения“, - сказал он.
Вайкнеметс добавил также, что почти все больницы ходатайствовали о предоставлении финансирования Евросоюза, чтобы реновировать и построить новые изоляционные палаты. Из этого можно сделать вывод, что больничная система Эстонии в целом не соответствует требованиям действительности. Но это проблема не только Эстонии, заметил он, никто не был готов к пандемии века.