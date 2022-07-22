Футбольный мир понес большую потерю: умер легендарный немецкий нападающий

Зеелер вошёл в историю как легенда футбольного клуба „Гамбург“ и сборной Германии. За сборную ФРГ в 1954-1970 годах форвард провел 72 матча, в которых забил 43 мяча. Он помог Западной Германии выйти в финал чемпионата мира 1966 года, где они проиграли Англии. Четыре года спустя он завоевал с сборной бронзу на чемпионате мира в Мексике. Зеелер стал первым игроком, забившим на четырех разных чемпионатах мира. Всего он сыграл 21 матч чемпионата мира , забив 9 голов.

Зеелер играл на позиции нападающего. Почти всю игровую карьеру провел в „Гамбурге“. Является рекордсменом клуба по количеству забитых голов — 523. Вместе с командой становился чемпионом ФРГ и обладателем Кубка страны, а также доходил до финала Кубка Кубков. В 2003 году Сенат Гамбурга присвоил ему звание „Почетный гражданин города“.

Как футболист, он трижды признавался лучшим игроком Германии. На выборах обладателя „Золотого мяча“ 1960 года он занял третье место после Луиса Суареса и Ференца Пушкаша.

„Мы никогда его не забудем и всегда будем ценить“, — цитирует Би-би-си в Гамбурге Йонаса Болдта. „Зеелер олицетворял собой все, что характеризует хорошего человека: он был вежлив, предан, весел и всегда открыт для общения“.