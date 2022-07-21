За рубежом
21.07.2022, 21:45

Вслед за отставкой премьера президент Италии распустил парламент страны

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Crisi di Governo, comunicazioni di Mattarella dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Draghi
Crisi di Governo, comunicazioni di Mattarella dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Draghi
ФОТО: Giuseppe Lami/Pool Ansa | Scanpix

В четверг, 21 июля, вслед за формальной отставкой премьер-министра Италии Марио Драги президент страны Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске итальянского парламента. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на заявление на сайте главы Италии.

Маттарелла указал, что выборы должны быть проведены в течение 70 дней. Точную дату еще предстоит определить итальянскому правительству. Как отмечает Reuters, скорее всего они пройдут в конце сентября.

„Время, через которое мы проходим, не позволяет сделать паузу в работе правительства, необходимой для противодействия экономическому и социальному кризису, растущей инфляции“, — сказал президент.

Блок консервативных партий, возглавляемый крайне правыми „Братьями Италии“, может получить большинство на следующих выборах, сообщил Reuters со ссылкой на данные соцопросов компаний YouTrend и Cattaneo Zanetto & Co. Согласно результатам соцопросов, правый блок может получить до 221 мест из 400 в нижней палате и 108 из 200 в верхней палате парламента.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги дважды за неделю подавал в отставку — 14 и 21 июля.

Президент Маттарелла „принял к сведению“ прошение об отставке и попросил Драги остаться в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра.

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