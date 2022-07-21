ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (148-Й ДЕНЬ) | Новые удары по Харькову и Краматорску. Кремль спешит провести „референдумы“ на украинских территориях

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия собирается присоединить захваченные украинские регионы (в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях) уже к середине сентября. Если ей это удастся, Украина лишится пятой части территории.

Жертвами обстрела Харькова в четверг стали три человека, более 20 ранены.

Краматорск вновь подвергся сильному обстрелу. По данным властей Украины, в результате атаки погиб один человек, еще двое могут находиться под завалами.

Российские военные разместили военную технику в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

На занятых российскими войсками территориях Харьковской области начали платить пенсии в рублях.

Великобритания посылает в Украину артиллерию, сотни дронов и больше тысячи противотанковых систем. Это делается в рамках инициированного бывшим премьером Борисом Джонсоном пакета помощи ВСУ стоимостью в миллиард фунтов.

Генпрокуратура России впервые объяснила, с чем связан запрет на слово „война“ для описания российского вторжения в Украину. Если коротко, война предполагает мобилизацию и комендантский час, а их в России нет.

Великобритания ввела санкции на импорт российское золота, а также объявила о будущих ограничениях на импорт нефти и угля.

Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций, который настолько невелик, что его называют „шестым с половиной“.

В администрации президента Турции подтвердили, что уже завтра будет подписано соглашение об экспорте зерна. В церемонии, которая начнется в 16:30, примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Минюст РФ подал иск о ликвидации организации „Сохнут“, которая помогает репатриации евреев.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Венгрия не сможет обеспечить дополнительную закупку 700 млн кубометров газа без поставок из России“, - заявил Сийярто.

Российские хакеры Хакеры взломали две украинские радиостанции и передали в эфир сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский „находится в реанимации“. Зеленский записал видео, в котором сказал, что находится не в реанимации, а в кабинете, "жив и здоров“. "Я не один, нас таких 40 миллионов! И, при всем уважении к пожилому возрасту, 44 — это не 70“, — добавил Зеленский, намекнув, видимо, на возраст российского президента, которому 7 октября 2022 года должно исполниться 70 лет.

Турбина Siemens для „Северного потока“ прибыла в Германию.