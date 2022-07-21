ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (148-Й ДЕНЬ) | Новые удары по Харькову и Краматорску. Кремль спешит провести „референдумы“ на украинских территориях
Подводим итоги еще одного дня войны.
Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия собирается присоединить захваченные украинские регионы (в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях) уже к середине сентября. Если ей это удастся, Украина лишится пятой части территории.
Жертвами обстрела Харькова в четверг стали три человека, более 20 ранены.
Краматорск вновь подвергся сильному обстрелу. По данным властей Украины, в результате атаки погиб один человек, еще двое могут находиться под завалами.
Российские военные разместили военную технику в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.
На занятых российскими войсками территориях Харьковской области начали платить пенсии в рублях.
Великобритания посылает в Украину артиллерию, сотни дронов и больше тысячи противотанковых систем. Это делается в рамках инициированного бывшим премьером Борисом Джонсоном пакета помощи ВСУ стоимостью в миллиард фунтов.
Генпрокуратура России впервые объяснила, с чем связан запрет на слово „война“ для описания российского вторжения в Украину. Если коротко, война предполагает мобилизацию и комендантский час, а их в России нет.
Великобритания ввела санкции на импорт российское золота, а также объявила о будущих ограничениях на импорт нефти и угля.
Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций, который настолько невелик, что его называют „шестым с половиной“.
В администрации президента Турции подтвердили, что уже завтра будет подписано соглашение об экспорте зерна. В церемонии, которая начнется в 16:30, примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.
Минюст РФ подал иск о ликвидации организации „Сохнут“, которая помогает репатриации евреев.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Венгрия не сможет обеспечить дополнительную закупку 700 млн кубометров газа без поставок из России“, - заявил Сийярто.
Российские хакеры Хакеры взломали две украинские радиостанции и передали в эфир сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский „находится в реанимации“. Зеленский записал видео, в котором сказал, что находится не в реанимации, а в кабинете, "жив и здоров“. "Я не один, нас таких 40 миллионов! И, при всем уважении к пожилому возрасту, 44 — это не 70“, — добавил Зеленский, намекнув, видимо, на возраст российского президента, которому 7 октября 2022 года должно исполниться 70 лет.
Турбина Siemens для „Северного потока“ прибыла в Германию.
Нацбанк Украины провел девальвацию гривны, снизив официальный курс по отношению к доллару сразу на 25%, до 36,5686 грн/долл. „Страна.уа“ объясняет решение о девальвации гривны необходимостью покрыть ежемесячный дефицит бюджета, который составляет $9 млрд. Рост курса доллара к гривне позволит сделать это за счет поступающей в страну финансовой помощи западных стран.