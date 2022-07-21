„Вооруженного губернатора заметили в Донбассе“. Зачем российские чиновники устремились в оккупированные районы Украины

„Учитывая его личное отношение к нашим морпехам, он вполне мог встретиться с бойцами, чтобы поддержать их. Это же наши ребята, которые прямо сейчас сражаются с нацистами, рискуя жизнями. Для него это важно, зная его особенно уважительное отношение к людям в погонах“, - прокомментировал изданию „Восток-Медиа“ представитель губернатора.

Сотрудника администрации Приморья, которому дозвонились приморские журналисты, они явно застали врасплох, но тот действовал по наитию: хоть и признался, что о поездке начальника узнал из интернета, однако уверенно заявил, что Кожемяко поехал в зону конфликта поддержать бойцов из Приморья, „сражающихся с нацистами“.

Судя по фото и суровому взгляду, Кожемяко находился где-то в зоне конфликта, передвигаясь на заднем сиденье автомобиля с символом „V“ на стекле. Было понятно, что он передвигается по пересеченной местности, причем за окном виднелись некие сооружения цветов украинского флага.

В телеграм-каналах начали распространяться фотографии губернатора Приморья, одетого в камуфляж, в бронежилете и с автоматическим оружием в руках.

Информацией о местонахождении Олега Кожемяко не обладали даже его непосредственные подчиненные.

Столицу Приморья Владивосток и Донбасс по прямой разделяют почти 7 тыс. километров. Проснувшись утром в один из дней в конце апреля, жители Приморья вряд ли могли себе представить, что их губернатор пропал.

Русская служба Би-би-си разбиралась в том, что движет российскими чиновниками в их стремлении посетить захваченные районы Украины.

Вышло даже так, что те, кто поначалу высказывал недовольство активностью своих товарищей и коллег, вскоре и сами поспешили отметиться поездкой.

С самого начала войны никаких публичных поручений или призывов к гражданским чиновникам, политикам и деятелям культуры в отношении посещения мест недавних боев от Кремля не исходило.

Однако, как и Кожемяко, потихоньку, во многом на свой страх и риск, в зону военной операции потянулись первые губернаторы.

За неполные пять месяцев войны на захваченных территориях побывали десятки российских высокопоставленных чиновников. И если первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко приезжал с официальным поручением - чтобы на месте принять решение о возможности организации референдумов по присоединению украинских территорий к России, а вице-премьер Марат Хуснуллин инспектировал свои профильные вопросы строительства и восстановления, то цели приезда губернаторов были не совсем очевидны.



Тем не менее именно руководители российских территорий - самые массовые „туристы“ в охваченных войной регионах Украины.

Не исключено, что они понимают: с течением времени позиция Кремля может начать ужесточаться. Если в самом начале войны ни от кого из них ничего не требовалось и отдельные губернаторы действовали по собственной инициативе чисто интуитивно, то теперь - постепенно - всё начинает смещаться в сторону обязательности.

Возможно, неслучайно заместитель председателя Совета Федерации Андрей Клишас в своем телеграм-канале перепостил позицию российского философа и евразийца Александра Дугина (западные СМИ порой называют его одним из основных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин).

В том своем посте Дугин призвал российские элиты открыто определиться - и либо публично поддержать войну, либо уйти.

„Я думаю все высокопоставленные чиновники России должны открыто высказать свое отношение к СВО. Или покинуть пост. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему. Не вводите нас в искушение, произнесите отчетливо и громко лишь одну букву Z. Или честно уйдите с глаз“, - написал Дугин.