Убеждение подвалом. В городе Брянка под Луганском появился центр, куда свозят военных „отказников“
Цифра в 234 задержанных основана на информации, полученной родственниками военных. Из 234 имен 114 военнослужащие передали родным в виде списков, еще о 120 людях, которых удерживают в Брянке, они рассказали семьям по телефону.
Отец контрактника Александра (имя изменено) рассказал журналистам, что тот находится на территории Украины с марта. 8 июля он подал рапорт от об отказе участвовать в боевых действиях. Вместе с ним это сделали еще несколько контрактников из сахалинской военной части.
Военный рассказал отцу, что после подачи рапорта его вызвали к некоему генералу, чтобы „обсудить“ решение, а после этого сын пропал на несколько дней. Когда в следующий раз он вышел на связь, оказалось, что его вместе с другими военнослужащими поместили в подвал в Брянке. Отказников принуждают разгружать склады, рассказал отец Александра.
Удерживаемый в подвале контрактник также сообщил, что командование ставит военнослужащих, написавших рапорт, перед выбором: из подвала они могут или вернуться в свою часть и продолжить воевать, или перейти в другую часть, но также остаться на фронте.
Мать другого военнослужащего, Артема Горшенина, рассказала, что ее сын с апреля подавал рапорты об отказе от продолжения службы и участия в войне. Кроме него, это делал еще 81 военнослужащий из его части.
„Их майор принимал рапорты, но никакие меры не предпринимались, ничего не делалось. Он сказал им: „Как будет замена, я вас поменяю“. Ребята ждали, а потом собрались, сдали оружие и ушли из части“, — сказала мать военного.
Добравшись до города Джанкой в Крыму, Горшенин вместе с сослуживцем пошли в местное ФСБ, где сообщили о своей ситуации. Силовики, как рассказал матери контрактник, пообещали, что всех военнослужащих доставят в место их постоянной дислокации в Абхазию, где они смогут повторно подать рапорты и расторгнуть контракты. Вместо этого самолет с 120 солдатами на борту приземлился в Ростовской области. Оттуда их группами на вертолетах перевезли в Брянку.
Вначале мужчин поместили в здание местной школы. Горшенин говорил, что там вместе с ним находились более 160 человек. Позже он рассказал матери, что военных вывезли в неизвестное место в 10−15 километрах от школы, разделили по группам в 20 человек и закрыли в подвалах. Там, по словам сына, функции охранников выполняли сотрудники частной военной организации, называвшие себя „музыкантами“. Мать Горшенина считает, что речь идет о так называемой ЧВК Вагнера.
Когда сына привезли в Брянку, женщина звонила руководству его части, чтобы выяснить, почему отказников оттуда не забирают. „Мне сказали, что там новый центр отказников. С ними проводятся беседы. Как они сказали, там больше двух недель держать не будут: если их не уговорят продолжать службу, то переправят на базу в часть и здесь расторгнут контракт. Но этого не произошло“, — рассказала женщина.
По данным „Вёрстки“, с начала войны в ней отказались участвовать по меньшей мере 1793 военнослужащих. Информация о 1 559 случаях публиковалась в открытых источниках. Остальные — не менее 234 человек — удерживаются в Брянке.
На прошлой неделе телеканал „Настоящее время“ (власти РФ внесли эту организацию в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) рассказал о десятерых солдатах 11-й десантно-штурмовой бригады армии РФ из Бурятии, которых командование заперло в гараже после того, как они отказались воевать в Украине. „Их держат взаперти в гараже, запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО“, — рассказал их сослуживец телеканалу.
По данным канала, 78 человек из бригады были настроены уволиться и покинуть территорию Украины, но после давления командования около 50 из них передумали увольняться.
Фонд „Свободная Бурятия“ ранее сообщал, что около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись в Россию.
В интервью украинскому каналу „Грошi“ глава фонда Александра Гармажапова рассказывала, что военные расторгли контракты с Минобороны еще в июне. По ее словам, военные „очень долго“ добирались домой — их машину „развернули в последний момент“, а их самих еще на 10 дней оставили на оккупированной территории Украины после того, как стало известно об обращении их жен к главе Бурятии с просьбой вернуть мужей домой.