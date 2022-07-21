Убеждение подвалом. В городе Брянка под Луганском появился центр, куда свозят военных „отказников“

Цифра в 234 задержанных основана на информации, полученной родственниками военных. Из 234 имен 114 военнослужащие передали родным в виде списков, еще о 120 людях, которых удерживают в Брянке, они рассказали семьям по телефону.

Отец контрактника Александра (имя изменено) рассказал журналистам, что тот находится на территории Украины с марта. 8 июля он подал рапорт от об отказе участвовать в боевых действиях. Вместе с ним это сделали еще несколько контрактников из сахалинской военной части.

Военный рассказал отцу, что после подачи рапорта его вызвали к некоему генералу, чтобы „обсудить“ решение, а после этого сын пропал на несколько дней. Когда в следующий раз он вышел на связь, оказалось, что его вместе с другими военнослужащими поместили в подвал в Брянке. Отказников принуждают разгружать склады, рассказал отец Александра.

Удерживаемый в подвале контрактник также сообщил, что командование ставит военнослужащих, написавших рапорт, перед выбором: из подвала они могут или вернуться в свою часть и продолжить воевать, или перейти в другую часть, но также остаться на фронте.

Мать другого военнослужащего, Артема Горшенина, рассказала, что ее сын с апреля подавал рапорты об отказе от продолжения службы и участия в войне. Кроме него, это делал еще 81 военнослужащий из его части.

„Их майор принимал рапорты, но никакие меры не предпринимались, ничего не делалось. Он сказал им: „Как будет замена, я вас поменяю“. Ребята ждали, а потом собрались, сдали оружие и ушли из части“, — сказала мать военного.

Добравшись до города Джанкой в Крыму, Горшенин вместе с сослуживцем пошли в местное ФСБ, где сообщили о своей ситуации. Силовики, как рассказал матери контрактник, пообещали, что всех военнослужащих доставят в место их постоянной дислокации в Абхазию, где они смогут повторно подать рапорты и расторгнуть контракты. Вместо этого самолет с 120 солдатами на борту приземлился в Ростовской области. Оттуда их группами на вертолетах перевезли в Брянку.