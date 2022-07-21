За рубежом
21.07.2022, 18:02

У Джо Байдена обнаружили коронавирус

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ФОТО: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

В Белом доме сообщили, что Джо Байден продолжает работать удаленно. Вчера во время визита в США с ним встречалась первая леди Украины Елена Зеленская.

Сегодня утром президент США сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, передает New York Post. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден прошел полный курс вакцинации — в дополнение к первой дозе он получил еще две бустерные дозы.

"У него очень легкие симптомы“, — подчеркнула Карин Жан-Пьер. После того, как диагноз подтвердился, 79-летний Байден начал принимать препарат от коронавируса "Паксловид“.

Она также отметила, что глава государства будет работать удаленно до тех пор, пока тест не окажется отрицательным, а Белый дом будет ежедневно отчитываться об исполнении им своих обязанностей.

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