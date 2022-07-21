Европейский Центробанк впервые с 2011 года поднял базовую ставку

Раньше эта ставка была отрицательной. От размера базовой ставки, в числе прочего, зависят условия, на которых банки выдают кредиты населению и бизнесу. В сообщении ЕЦБ отмечается, что на последующих заседаниях не исключено принятие решений о дальнейшем повышении ставок.