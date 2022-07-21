21.07.2022, 15:57
Европейский Центробанк впервые с 2011 года поднял базовую ставку(40)
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Ставка, которая определяет, под какой процент регулятор предоставляет средства банкам, повышена сразу на 50 базовых пунктов — до 0,5%, сообщается на официальном сейте Европейского Центробанка (ЕЦБ).
Раньше эта ставка была отрицательной. От размера базовой ставки, в числе прочего, зависят условия, на которых банки выдают кредиты населению и бизнесу. В сообщении ЕЦБ отмечается, что на последующих заседаниях не исключено принятие решений о дальнейшем повышении ставок.
Это решение основано на обновленной оценке инфляционных рисков, сделанной Управляющим советом и будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочному целевому показателю, сказано в заявлении.