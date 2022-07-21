РЕДКИЙ КАДР | В Пярнуском уезде в объектив скрытой камеры попала медведица с пятью медвежатами

Насколько известно, такого большого помета у медведицы в Пярнуском уезде еще никогда не видели.

„Медвежья семья почти час крутилась возле приманки, и в какой-то момент они все вместе попали на скрытую камеру. Это определенно редкость в этом районе, в прошлом году видели медведицу с тремя медвежатами, в этом году - впервые зафиксировали пятерых детенышей“, — рассказал охотник из Пярнумаа Кристо Сонга.

Животное года, бурый медведь, в этом году, кажется, отлично поживает. „Ощущение, что медведи расплодились довольно хорошо, потому что фотографии продолжают поступать со всей Эстонии, и их замечают и обычные люди“, — пояснил Сонга.

Медведицы-матери обычно держат детенышей при себе не менее двух лет, прежде чем отпустить их бродить самостоятельно. Детеныши рождаются у самки во время спячки в январе. Обычно у медведицы бывает один-два, редко до пяти медвежат одновременно.

Детеныши поначалу совершенно беспомощны и могут только подтянуться к соскам и начать сосать молоко. Они открывают глаза в возрасте одного месяца и выкармливаются молоком матери в течение четырех-пяти месяцев. Медведи живут до пятидесяти лет.