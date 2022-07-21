Контавейт выиграла всухую в Гамбурге и вышла в полуфинал

Контавейт начала матч очень агрессивно и последовательно обыгрывала все мячи соперницы.

Пятый гейм стал роковым для Петкович, когда она при ударе неудачно приземлилась и схватилась за бедро. Хотя изначально 34-летняя немка пыталась продолжить матч после небольшого перерыва, в начале второго сета спортсменка все же решила отказаться от дальнейшей игры.

В завтрашнем полуфинале Контавейт встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 63), которая в четвертьфинале обыграла Барбору Крейчкову (WTA 19) со счетом 6:1, 6:3.

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