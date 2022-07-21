МНЕНИЕ | Тюрьма размером с Беларусь

Минск пару лет назад был вибрирующим энергией и комфортным городом для жизни. 2-3 часа на машине — и ты в Польше или Литве. Студенты выбирают европейские ВУЗы для учебы. Открываются новые частные школы. Кофейни у дома, за углом пекут вкуснейшие круассаны, новые выставки в галереях, концерты классической музыки на крыше офисов. Много работы, растут офисы ИТ-компаний. И все это в самом сердце „последней диктатуры Европы“ — так оптимистично называли Беларусь в западной прессе. Оптимистично, потому что казалось, что последняя — значит, скоро закончится. Ведь всем же очевидно, но так долго продолжаться не может…