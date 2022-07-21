ВИДЕО | Как в кино: полиция преследует мчащегося на большой скорости мотоциклиста

Полиция пишет в своем посте, что нарушитель оставил свое транспортное средство у леса, а затем попытался скрыться среди деревьев. „Вероятно, он надеялся, что если он преодолеет достаточно большое расстояние по заросшей болотистой местности, за ним никто не будет гнаться. Но не тут-то было!“ — пишет полиция.