21.07.2022, 15:08
ВИДЕО | Как в кино: полиция преследует мчащегося на большой скорости мотоциклиста
ФОТО: | Ekspress Meedia
Южная префектура поделилась в социальных сетях видео, на котором полицейские преследуют мотоциклиста, который под конец бросил свое транспортное средство и попытался укрыться в лесу.
Полиция пишет в своем посте, что нарушитель оставил свое транспортное средство у леса, а затем попытался скрыться среди деревьев. „Вероятно, он надеялся, что если он преодолеет достаточно большое расстояние по заросшей болотистой местности, за ним никто не будет гнаться. Но не тут-то было!“ — пишет полиция.
Смотрите в видео ниже, как полиция преследовала мужчину и задержала его.