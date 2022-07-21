Почти в 2000 случаев иностранцев не впустили в Эстонию через восточную границу

Начальник погранпункта в Нарве Марек Лийва сообщил Delfi, что в этом году пограничники на восточной границе препятствовали въезду в Эстонию в 1762 случаях. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, но нужно учитывать, что количество пересечений границы в последние два года было значительно ниже из-за ограничений COVID-19.

Самой частой причиной запрета въезда в страну в этом году стала угроза безопасности и общественному порядку, которая была зарегистрирована в 850 случаях. Отсутствие документов, подтверждающих цель поездки, имело место в 492 случаях, а в 270 случаев отсутствовал действующий вид на жительство или виза.

Лийва отмечает, что среди пересекающих границу, помимо граждан России, были и граждане Украины, которые хотели приехать в Эстонию без визы, но в отношении которых было установлено, что они не являются военными беженцами. Например, люди, которые в последние годы проживали в России на основании вида на жительство. Многие из них также имели российское гражданство.

„В начале года мы также предотвратили въезд в страну непривитых и не прошедших ПЦР-тестирование путешественников“, — сказал Марек Лийва.

Руководитель Нарвского пограничного пункта отметил, что они часто препятствовали въезду в страну, например, гражданам России, имеющим визу другой страны Евросоюза, поскольку на пограничном пункте возникало обоснованное подозрение, что они не планируют пользоваться этой визой по назначению, т.е. фактически не едут в выдавшую ее страну.

Марек Лийва сообщил, что за последние несколько дней нагрузка в нарвских погранпереходах несколько возросла, так как 15 июля Россия сняла ограничения на поездки из-за COVID. Это означает, что на так называемую эстонскую сторону контроля будет приходить больше людей, передвижение которых раньше блокировалось бы российскими пограничниками.

„В любом случае мы очень тщательно проверяем всех прибывающих в страну, независимо от того, на каком основании они хотят въехать в Эстонию“, — добавил Лийва.