Финский суд признал гражданина Эстонии виновным в сексуальных действиях с 11-летней девочкой на вышке трамплина

Кроме того, Терас должен выплатить жертве 12 000 евро в качестве компенсации за моральные и 400 евро за иные страдания.

Осужденный является гражданином Эстонии и проживает в столичном регионе Финляндии, но у него также была съемная квартира в Лахти. Во время совершения деяния он встречался с 11-12-летней девочкой в ​​своей квартире, доме девочки и в судейской вышке лыжного трамплина Карпало в Лахти.

Стороны познакомились на интернет-форуме. Они встречались пять раз в Лахти и на судейской вышке лыжного трамплина, в двух случаях осужденный вступил с девочкой в непосредственный сексуальный контакт.

Сексуальное насилие имело место в 2018 и 2019 годах.

Осужденный делал сексуально окрашенные фотографии ребенка в своей квартире, на которых девочка была одета в нижнее белье умершей подруги осужденного.

Осужденный признал свою вину в сексуальном насилии над ребенком, но отрицал наличие половых актов.

Суд установил, что совершение деяний было доказано на основании подробных показаний потерпевшей.

Полиция Хяме начала расследование этого дела после того, как ребенок рассказал школьному психологу о том, что произошло в 2020 году.

Решение суда может быть обжаловано. Осужденный тут же выразил желание его обжаловать.