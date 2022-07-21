СЕЙЧАС | „Пайде“ играет с непредсказуемым клубом из Армении (0:0)

„Пайде“ начали очень активно и агрессивно и были близки к тому, чтобы забить, но мяч пролетел выше. В Ереване сейчас 29 градусов тепла и для команд сделали питьевую паузу на 26-ой минуте. После питьевой паузы в середине первого тайма „Арарат-Армения“ лучше вошла в игру, при этом у них не было много опасных моментов. В начале матча командам также мешал сильный ветер, к настоящему времени он немного утих.

До матча:

В предыдущих двух сезонах в еврокубках „Пайде“ вылетали в первом раунде от литовского „Жальгириса“ и польского „Шлёнска“, но в этом году они являются единственным эстонским клубом, вышедшим во второй раунд. В первом раунду Лиги конференций „Пайде“ на выезде обыграл тбилисское „Динамо“ со счетом 3:2, проиграл дома 1:2, но выиграв благодаря серии послематчевых пенальти 6:5.

Опыт, полученный против „Динамо“, будет успешно использован против „Арарата-Армения“, завоевавшего в прошлом сезоне серебряную медаль чемпионата Армении. „Понятно, что в играх с Тбилиси мы выработали определенные базовые действия и закономерности. Попробуем улучшить их дальше. Поскольку в этом году у нас был получен опыт еврокубках, мы должны подчеркнуть козыри, которые принесли нам успех, — совместная работа всей команды, психологическая сила и сильные замены. У нас есть все возможности выйти в третий раунд“, — сказал главный тренер „Пайде“ Карел Воолайд.

„Пайде“ дебютировал в чемпионате Эстонии в 2009 году, и до сих пор их самыми большими достижениями являются серебряные медали чемпионата Эстонии 2020 года и Кубок Эстонии, выигранный в этом году. Молодой клуб „Арарат-Армения“, созданный в 2017 году, сразу же достиг вершины армянского футбола, благодаря кошельку богатого олигарха Самвела Карапетяна. В сезонах 2018/19 и 2019/20 они становились чемпионами страны.