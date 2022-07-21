СЕГОДНЯ | „Пайде“ сыграет с непредсказуемым клубом из Армении

В предыдущих двух сезонах в еврокубках „Пайде“ вылетали в первом раунде от литовского „Жальгириса“ и польского „Шлёнска“, но в этом году они являются единственным эстонским клубом, вышедшим во второй раунд. В первом раунду Лиги конференций „Пайде“ на выезде обыграл тбилисское „Динамо“ со счетом 3:2, проиграл дома 1:2, но выиграв благодаря серии послематчевых пенальти 6:5.

Опыт, полученный против „Динамо“, будет успешно использован против „Арарата-Армения“, завоевавшего в прошлом сезоне серебряную медаль чемпионата Армении. „Понятно, что в играх с Тбилиси мы выработали определенные базовые действия и закономерности. Попробуем улучшить их дальше. Поскольку в этом году у нас был получен опыт еврокубках, мы должны подчеркнуть козыри, которые принесли нам успех, — совместная работа всей команды, психологическая сила и сильные замены. У нас есть все возможности выйти в третий раунд“, — сказал главный тренер „Пайде“ Карел Воолайд.

„Пайде“ дебютировал в чемпионате Эстонии в 2009 году, и до сих пор их самыми большими достижениями являются серебряные медали чемпионата Эстонии 2020 года и Кубок Эстонии, выигранный в этом году. Молодой клуб „Арарат-Армения“, созданный в 2017 году, сразу же достиг вершины армянского футбола, благодаря кошельку богатого олигарха Самвела Карапетяна. В сезонах 2018/19 и 2019/20 они становились чемпионами страны.

В Эстонии чемпионат страны в самом разгаре плюс „Пайде“ сыграла две игры в еврокубках, а „Арарат-Армения“ сыграют только свой первый официальный матч после перерыва в несколько месяцев. „Арарат-Армения“ летом усилился восемью игроками. Например, к ним присоединились крайние защитники Акоп Акопян и Арман Ованнисян, выступавшие за сборную Армении, Уго Фирмино, опытный 33-летний португальский форвард, блиставший в прошлом сезоне в „Пюнике“, Тентон Йенне, шустрый нигерийский вингер, и Агдон с бразильским паспортом.

Нынешний „Арарат-Армения“, команда очень непредсказуемая и не известно в каком она сейчас состоянии и как готова физически.