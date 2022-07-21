ПОДКАСТ | Представитель по правовым вопросам: белорусским студентам важно иметь возможность учиться в эстонских университетах

Белорусы продолжают бороться

Светлана рассказывает, что самый большой вопрос у белорусов звучит так: „Не будет Лукашенко, будет ли нам лучше?“. „Наша задача — показать, как в цивилизованном мире решают эти вопросы. И почему это будет лучше, — рассказывает представитель по правовым вопросам. Наша задача — не просить привилегии для тех же белорусских студентов, потому что они белорусы. Наша задача — не допустить дискриминации и нарушений ограничения этих прав. Почему так важно приезжать в разные страны и рассказать, что происходит? Потому что в 2020 году вы могли открыть интернет, где были независимые СМИ, личные блоги. Была информации о том, что происходит в Беларуси, насколько это страшно. Сейчас за перепост антивоенной петиции белорусская студентка получила 6,5 лет. На сегодня около 700 негосударственных организаций закрыты, независимые профсоюзы уничтожены. Истреблено все, что не связно с государством. Все то, что объединяет людей. Независимые СМИ работают сейчас на территории других стран. Это единственный рупор, через который может доноситься эта информация. Но то, что этой информации стало намного меньше, не значит, что ситуация в Беларуси как-то улучшилась. Но, несмотря на то, что вполне справедливо санкции наложены на режим за участие в преступлениях в агрессии, белорусы продолжают бороться за свободу, за демократию. По данным социологических исследований, белорусы не желают участия в войне, вне зависимости от своих политических взглядов“.