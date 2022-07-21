ПОДКАСТ | Представитель по правовым вопросам: белорусским студентам важно иметь возможность учиться в эстонских университетах(15)
Эстонию с визитом посетила представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам белоруска Светлана Бабинцева. Сейчас представители белорусских демократических сил занимаются рядом вопросов помощи соотечественникам за рубежом, в том числе и в Эстонии. В первую очередь представители ищут возможности обучения белорусов в Таллиннских университетах.
Вопросы легализации белорусов в Эстонии сейчас решаются намного сложнее
Прибывшая в Эстонию представитель белорусских демократических сил Светлана Бабинцева имеет более чем 20-летний опыт юридического консалтинга для международных и белорусских компаний. С 2020 года Светлана защищала белорусов в политически административных и уголовных делах, связанных с политическими репрессиями.
По словам Светланы, за время посещения Эстонии состоялись достаточно результативные встречи. „Были переговоры по выдаче виз белорусам, по возможностям получения студенчески и рабочих виз, — делится представитель. — В отношении белорусов сейчас действуют санкции. И вопросы легализации, виз, обучения, работы решается намного сложнее. А белорусский режим делает все, чтобы усложнить жить своим гражданам, даже за рубежом. К примеру, возникают вопросы, когда какие-то документы не могут быть предоставлены, потому что госорганы Беларуси либо отказываются их выдавать, либо максимально затягивают процедуру их получения. И наша задача — объяснять эту ситуацию, донести эту информацию до правительств, министерств тех стран, где белорусы сейчас скрываются от режима. И искать варианты, каким образом могут быть изменены существующие процедуры. Мы ищем механизмы индивидуального рассмотрения кейсов белорусов в том числе и в Эстонии. Это не означает снятие санкций, это означает оценку всех обстоятельств и принятий решений не глобально, а с учетом того, что происходит“.
Почему студенты так важны?
Одним из важных вопросов в ходе рабочей поездки выделена возможность обучения белорусов в Таллинских университетах. „Успешно прошел первый этап переговоров с учебными заведениями. Здесь заинтересованы в участии белорусов в стипендиальных программах, финансированных Европейским союзом. Чтобы наши студенты смогли обучаться и в Эстонии в том числе, — рассказывает Светлана Бабинцева. — Да, это только первый этап. Осенью запланирована поездка более расширенной делегацией для обсуждения более конкретных деталей и организационных моментов, как это сотрудничество может действовать. В Эстонии есть практика обучения белорусских студентов. В этом году вступительная кампания уже закончена, и решение по этому году уже не может быть пересмотрено, но со следующего года такая возможность весьма вероятна, тем более, что репрессии в Беларуси не закончились. И у тех студентов, которые заканчивают школу или думают о своем развитии, будет возможность выбора. Почему студенты так важны для нас? Мы понимаем, что те ребята, которые заканчивают сейчас школу, вынуждены будут пойти в армию. Белорусскую армию“.
Белорусы продолжают бороться
Светлана рассказывает, что самый большой вопрос у белорусов звучит так: „Не будет Лукашенко, будет ли нам лучше?“. „Наша задача — показать, как в цивилизованном мире решают эти вопросы. И почему это будет лучше, — рассказывает представитель по правовым вопросам. Наша задача — не просить привилегии для тех же белорусских студентов, потому что они белорусы. Наша задача — не допустить дискриминации и нарушений ограничения этих прав. Почему так важно приезжать в разные страны и рассказать, что происходит? Потому что в 2020 году вы могли открыть интернет, где были независимые СМИ, личные блоги. Была информации о том, что происходит в Беларуси, насколько это страшно. Сейчас за перепост антивоенной петиции белорусская студентка получила 6,5 лет. На сегодня около 700 негосударственных организаций закрыты, независимые профсоюзы уничтожены. Истреблено все, что не связно с государством. Все то, что объединяет людей. Независимые СМИ работают сейчас на территории других стран. Это единственный рупор, через который может доноситься эта информация. Но то, что этой информации стало намного меньше, не значит, что ситуация в Беларуси как-то улучшилась. Но, несмотря на то, что вполне справедливо санкции наложены на режим за участие в преступлениях в агрессии, белорусы продолжают бороться за свободу, за демократию. По данным социологических исследований, белорусы не желают участия в войне, вне зависимости от своих политических взглядов“.