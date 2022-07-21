Утонувший в бассейне Кейла 10-летний мальчик находился там в составе футбольного лагеря

Насколько известно Delfi, погибший мальчик не был жителем Кейла, а принадлежал к местному футбольному клубу. Позавчера футбольный клуб провел день в Кейласком центре здоровья.

Представитель футбольного клуба Кейла Таури Тамкиви сообщил Delfi, что сейчас они не дают комментариев, этим вопросом занимается полиция.

Пресс-секретарь Кейлаской городской управы Вальдур Вахт сообщил, что этим случаем также занимается социальный работник, а для родственников организована психологическая помощь.

В то время, когда мальчик ушел под воду, в центре тренировался триатлонный клуб 21CC. На месте присутствовал также известный триатлонист и тренер Марко Альберт. Альберт сказал Delfi, что он не только был свидетелем всего этого, но и помогал приводить мальчика в чувства. В телефонном разговоре с Delfi слышно, что триатлонист в шоке. „Но нашей помощи оказалось недостаточно“, — сказал он.

Альберт добавил, что мальчик не был участником их тренировок, и был в водном центре не один. Больше он ничего комментировать не захотел.

Delfi также связался с Тони Мейелом, тренером по плаванию Центра здоровья Кейла, который находился в здании во время произошедшего. Тренер, как и заведующая Кейласким центром здоровья Лийна Зибо, сослались на рекомендацию полиции не комментировать инцидент. Оба заявили, что пока не дают комментариев и что этим вопросом занимается полиция.

Зибо ранее сообщила Delfi, что инцидент произошел вчера днем ​​в бассейне Центра здоровья. „В 13:21 поступила информация, что ребенок ушел под воду. Сотрудники центра сразу же приступили к оказанию первой помощи, делали это до приезда скорой помощи“, - сказала она.

По словам очевидцев, в момент происшествия в водном центре было много детей, которые, в том числе занимались плаванием. „Люди вмешались очень быстро, бросились на помощь ребенку“, — рассказал Delfi местный житель.