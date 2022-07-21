КОЛОНКА RusDelfi | Переход школ на эстонский язык — это пока политический лозунг

Одним из главных обещаний нового правительства, которое напрямую не касается денег, является реформа образования, заключающаяся в полном переводе школ на эстонский язык обучения. В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht вышел материал о том, как лидеры эстонских партий смотрят на этот вопрос. Оказалось, что эта идея существует пока на уровне слогана, и нет никакого четкого представления о том, как провести такую сложную реформу.

По всей видимости вопрос существования русскоязычных школ в Эстонии станет одним из главных на следующих выборах в Рийгикогу. Это скользкая дорога: предыдущий опыт показывает, что вопросы образования поворачиваются таким образом, что эстонские политики из одной партии говорят своему электорату одно, а русскоязычные политики из этой же партии обещают своим избирателям совсем другое. Тенденция опасная, потому что такой популистский нарратив приводит к поляризации общества. Парламентская демократия подразумевает разные мнения и фракции даже в составе одной политической партии, но необходимо, чтобы все эстонские партии заняли четкую позицию в этом вопросе и их слова не расходились с делами. В противном случае избиратель в очередной раз будетчувствовать себя обманутым.

Пока рано говорить о конкретном проекте перехода на эстоноязычное образование, существует лишь бравый лозунг. Результаты этой реформы остаются главным вопросом. Важно, чтобы молодежь из русскоязычных семей в Эстонии не осталась на обочине трудового рынка и не стала бы маргинальной частью общества.

На протяжении последних тридцати лет с русскоязычными школами в Эстонии было много трудностей. Эта сеть школ была создана в советское время для большего количества учеников, чем сейчас. Уровень русскоязычных школ очень разный, и нередко возникают проблемы с кадрами. Именно кадры являются тем ключом, который сможет решить вопрос перехода к эстоноязычному образованию. И раз полный переход заявлен к 2024 году, специалистов нужно готовить уже сейчас. Из-за того, что коалиционные переговоры сильно затянулись, вероятнее всего, никто этим заниматься не будет. А в следующем году уже новые выборы, и это ставит всю реформу под сомнение. Переходом на эстоноязычное образование придется заниматься именно новому правительству, и к тому времени все может измениться. Если на это не хватит политической воли, то вся идея повиснет в воздухе. Вопрос заключается не только в подготовленных учителях, большие реформы всегда требуют больших материальных ресурсов, и в данном случае не ясно, как нынешнее правительство будет реализовывать свой план.