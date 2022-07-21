КОЛОНКА RusDelfi | Переход школ на эстонский язык — это пока политический лозунг(2)
Переход русских школ на эстонский язык обучения является одним из главных обещаний новой коалиции, но, вероятно, правительству не хватит времени на реализацию этого плана.
Одним из главных обещаний нового правительства, которое напрямую не касается денег, является реформа образования, заключающаяся в полном переводе школ на эстонский язык обучения. В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht вышел материал о том, как лидеры эстонских партий смотрят на этот вопрос. Оказалось, что эта идея существует пока на уровне слогана, и нет никакого четкого представления о том, как провести такую сложную реформу.
По всей видимости вопрос существования русскоязычных школ в Эстонии станет одним из главных на следующих выборах в Рийгикогу. Это скользкая дорога: предыдущий опыт показывает, что вопросы образования поворачиваются таким образом, что эстонские политики из одной партии говорят своему электорату одно, а русскоязычные политики из этой же партии обещают своим избирателям совсем другое. Тенденция опасная, потому что такой популистский нарратив приводит к поляризации общества. Парламентская демократия подразумевает разные мнения и фракции даже в составе одной политической партии, но необходимо, чтобы все эстонские партии заняли четкую позицию в этом вопросе и их слова не расходились с делами. В противном случае избиратель в очередной раз будетчувствовать себя обманутым.
Пока рано говорить о конкретном проекте перехода на эстоноязычное образование, существует лишь бравый лозунг. Результаты этой реформы остаются главным вопросом. Важно, чтобы молодежь из русскоязычных семей в Эстонии не осталась на обочине трудового рынка и не стала бы маргинальной частью общества.
На протяжении последних тридцати лет с русскоязычными школами в Эстонии было много трудностей. Эта сеть школ была создана в советское время для большего количества учеников, чем сейчас. Уровень русскоязычных школ очень разный, и нередко возникают проблемы с кадрами. Именно кадры являются тем ключом, который сможет решить вопрос перехода к эстоноязычному образованию. И раз полный переход заявлен к 2024 году, специалистов нужно готовить уже сейчас. Из-за того, что коалиционные переговоры сильно затянулись, вероятнее всего, никто этим заниматься не будет. А в следующем году уже новые выборы, и это ставит всю реформу под сомнение. Переходом на эстоноязычное образование придется заниматься именно новому правительству, и к тому времени все может измениться. Если на это не хватит политической воли, то вся идея повиснет в воздухе. Вопрос заключается не только в подготовленных учителях, большие реформы всегда требуют больших материальных ресурсов, и в данном случае не ясно, как нынешнее правительство будет реализовывать свой план.