Новости Эстонии
21.07.2022, 12:50

Пожилые вздохнули с облегчением! Новое правительство оставило обещанные прошлой властью единовременные выплаты пенсионерам неизменными

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Пожилые будут получать дополнительные деньги
Пожилые будут получать дополнительные деньги
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Решения нового правительства взбудоражили народ, но некоторые сферы еще могут избежать серьезных изменений.

Одинокому пенсионеру дополнительно к пенсии один раз в год выплачивается пособие. Дополнительные деньги поступают на счет пенсионера в октябре – как раз тогда, когда расходы на отопление начинают оказывать сильное влияние на счета, а в магазине появятся первые рождественские товары. В прошлом году размер поддержки составлял 115 евро, а предыдущее правительство обещало в октябре 2022 годам увеличить сумму до 200 евро .

Распад коалиции и формирование нового правительства привели к ряду изменений, но обещанная пенсионерам поддержка все равно придет. Специалист по коммуникации Департамента социального страхования Кристийна Тильк подтвердила, что в октябре этого года одинокие пенсионеры в дополнение к пенсии получат 200 евро единовременного пособия.

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