Пожилые вздохнули с облегчением! Новое правительство оставило обещанные прошлой властью единовременные выплаты пенсионерам неизменными

Одинокому пенсионеру дополнительно к пенсии один раз в год выплачивается пособие. Дополнительные деньги поступают на счет пенсионера в октябре – как раз тогда, когда расходы на отопление начинают оказывать сильное влияние на счета, а в магазине появятся первые рождественские товары. В прошлом году размер поддержки составлял 115 евро, а предыдущее правительство обещало в октябре 2022 годам увеличить сумму до 200 евро .