ФОТО | Новое правительство собралось на первое заседание кабинета министров(10)
Основная тема сегодняшнего заседания правительства – ознакомление членов правительства с организацией работы. Государственный секретарь представляет членам правительства, вступившим в должность, обзор организации работы правительства Республики. В обзоре освещается организация работы министра как члена правительства, подготовка и выполнение программы действий правительства Республики, общение с Рийгикогу и участие в процессе принятия решений на уровне Европейского Союза.
Членам правительства также предоставляется обзор работы правительственных комиссий, текущий статус директив и текущие процедуры, связанные с расследованием нарушений законодательства ЕС.
Кроме того, сегодня обсуждаются и внутренние темы. Среди прочего, например, обсуждается план реализации программы морского и рыбного хозяйства.