ФОТО | Новое правительство собралось на первое заседание кабинета министров

Основная тема сегодняшнего заседания правительства – ознакомление членов правительства с организацией работы. Государственный секретарь представляет членам правительства, вступившим в должность, обзор организации работы правительства Республики. В обзоре освещается организация работы министра как члена правительства, подготовка и выполнение программы действий правительства Республики, общение с Рийгикогу и участие в процессе принятия решений на уровне Европейского Союза.