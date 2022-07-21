В воскресенье в связи с проведением соревнований по триатлону изменится организация движения в районе озера Харку
В воскресенье, 24 июля, в связи с проведением в районе озера Харку соревнования Tallinn Open triatlon с 9:30 до 17:50 временно будет перекрыто движение на участке Палдиского шоссе от пляжа Харку (Палдиское шос., 124a) до границы города, а также изменятся маршруты автобусных линий номер 27, 36, 61 и 62 с 10 до 18 часов, - сообщает столичная пресс-служба.
В связи со значительными изменениями в организации дорожного движения и реорганизацией движения общественного транспорта, следует при передвижении в этом районе основательно запастись временем.
В период 9:30–17:50 закрыты также перекрестки Палдиского шоссе с Ярвеотса теэ и улицами Астангу, Тагала, Мооналао, Веэрме, Мяэкюла, Тяхеторни. Движение будет разрешено для подъезда к недвижимости, например, для оперативных служб, владельцев недвижимости и пользователей или мусоровозов.
С 10 до 18 часов пассажиров не будет обслуживать автобусный маршрут номер 62, будут работать временные маршруты номер 76 (Мооналао - Мустамяэ) и номер 77 (Оя теэ - Харкуярве).
Автобусы маршрута номер 27 в связи с реорганизацией движения не будут идти по Палдискому шоссе, Ярвеотса теэ и Кирику теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках „Ярвеотса теэ“, „Ярвекалда“, „Харкуярве“ и „Кирику“. Автобусы поедут в объезд из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону Харкуярве и обратно через Ыйсмяэ теэ, Палдиское шоссе, Раннамыйза, Лийва и Сютеметса, с дополнительными остановками на Палдиском шоссе на остановке „Сыудебаази“, на Раннамыйза теэ на остановке „Хааберсти“ и на Лийва теэ на остановке „Вялья теэ“.
Автобусы маршрута номер 36 также не будут проезжать по Палдискому шоссе и Ярвеотса теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках „Ярвеотса кооли“ и „Ярвеотса теэ“. Вместо этого в обоих направлениях появится временная остановка на перекрестке Академия теэ и Ярвеотса теэ, а при движении в сторону Вяйке-Ыйсмяэ автобусы будут поворачивать с Академия теэ на Ярвеотса теэ в направлении Эхитаяте теэ и следовать дальше через перекресток Ыйсмяэ и Ярвеотса теэ на Ыйсмяэ теэ, с остановками „Нурменуку“, „Куллеркупу“, „Вяйке-Ыйсмяэ“, „Вяйке-Ыйсмяэ паркла“.
Маршрут автобусов линии номер 61 будет сокращен до стоянки автобусов Вяйке-Ыйсмяэ. Временно маршрут будет начинаться и заканчиваться на остановке „Вяйке-Ыйсмяэ паркла“, остановки „Ярвеотса теэ“, „Ярвеотса кооли“, „Харку-Кадака“, „Астангу Ялами“ и „Котермаа“ совершаться не будут.
Временная автобусная линия номер 76 (Мооналао - Мустамяэ) будет начинать маршрут со стоянки троллейбусов на Академия теэ, 29, в Мустамяэ и будет следовать через Академия теэ, Ярвеотса теэ, улицы Астангу и Котермаа до перекрестка с улицей Мооналао. Начало маршрута – остановка „Кадака“ на Академия теэ, автобус будет делать остановки „Пёризе“, временные остановки на Академия теэ перед перекрестком с Ярвеотса теэ, на Ярвеотса теэ перед перекрестком с улицей Астангу, а затем „Харку-Кадака“, „Астангу“, „Ялами“, „Котермаа“ и „Мооналао“.
Временная автобусная линия номер 77 (Оя теэ - Харкуярве) будет начинать маршрут с остановки „Харкуярве“ на Ярвекалда теэ, затем следовать по улице Кирику и Сютеметса теэ, делая остановки „Кирику“, „Аласнийду“, „Оя теэ“.
Приносим извинения за причинение неудобств!
Более подробная информация о реорганизации движения автобусов на домашней странице Таллиннского департамента транспорта https://transport.tallinn.ee/#notices/ (на эстонском), а документы, связанные с закрытием улиц – в системе оперативной информации Таллинна (на эстонском): https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/81866?objekt_id=199843.
Улицы, на которых будет реорганизовано движение, отмечены на карте коричневым цветом: