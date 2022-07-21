В воскресенье в связи с проведением соревнований по триатлону изменится организация движения в районе озера Харку

В связи со значительными изменениями в организации дорожного движения и реорганизацией движения общественного транспорта, следует при передвижении в этом районе основательно запастись временем.

В период 9:30–17:50 закрыты также перекрестки Палдиского шоссе с Ярвеотса теэ и улицами Астангу, Тагала, Мооналао, Веэрме, Мяэкюла, Тяхеторни. Движение будет разрешено для подъезда к недвижимости, например, для оперативных служб, владельцев недвижимости и пользователей или мусоровозов.

С 10 до 18 часов пассажиров не будет обслуживать автобусный маршрут номер 62, будут работать временные маршруты номер 76 (Мооналао - Мустамяэ) и номер 77 (Оя теэ - Харкуярве).

Автобусы маршрута номер 27 в связи с реорганизацией движения не будут идти по Палдискому шоссе, Ярвеотса теэ и Кирику теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках „Ярвеотса теэ“, „Ярвекалда“, „Харкуярве“ и „Кирику“. Автобусы поедут в объезд из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону Харкуярве и обратно через Ыйсмяэ теэ, Палдиское шоссе, Раннамыйза, Лийва и Сютеметса, с дополнительными остановками на Палдиском шоссе на остановке „Сыудебаази“, на Раннамыйза теэ на остановке „Хааберсти“ и на Лийва теэ на остановке „Вялья теэ“.

Автобусы маршрута номер 36 также не будут проезжать по Палдискому шоссе и Ярвеотса теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках „Ярвеотса кооли“ и „Ярвеотса теэ“. Вместо этого в обоих направлениях появится временная остановка на перекрестке Академия теэ и Ярвеотса теэ, а при движении в сторону Вяйке-Ыйсмяэ автобусы будут поворачивать с Академия теэ на Ярвеотса теэ в направлении Эхитаяте теэ и следовать дальше через перекресток Ыйсмяэ и Ярвеотса теэ на Ыйсмяэ теэ, с остановками „Нурменуку“, „Куллеркупу“, „Вяйке-Ыйсмяэ“, „Вяйке-Ыйсмяэ паркла“.