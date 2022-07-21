Директор ЦРУ: российские потери оцениваются в 15 тысяч убитыми

Бернс назвал эти цифры на Форуме по безопасности в Аспене, сообщают корреспонденты Рейтер и Си-би-эс.

„И украинцы тоже пострадали - вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери“, - добавил директор ЦРУ.

Как пишет в „Твиттере“ корреспондентка Си-би-эс, Бернса также спросили о состоянии Владимира Путина. „Ходит много слухов о состоянии здоровья президента Путина, но насколько мы можем судить, он даже слишком здоров“, - ответил Бернс.

15 тысяч погибших - это много или мало?

Немного контекста для оценки в 15 тысяч погибших российских военных, прозвучавшей из уст директора ЦРУ.

С одной стороны, Советский Союз столько потерял почти за 10 лет войны в Афганистане.

С другой стороны, среди имеющихся оценок это одна из самых низких. Британская разведка говорила о 15-20 тысячах погибших еще в июне.

Генштаб ВСУ накануне называл цифру в 38750 погибших, оговариваясь при этом, что она приблизительная.

Данных из первых рук у нас нет: российское министерство обороны второй и последний раз называло цифру своих потерь 25 марта: 1351 погибший. Уже тогда эта цифра казалась заниженной.

Русская служба Би-би-си, „Медиазона“ (признана в России „иностранным агентом“) и группы волонтеров собирают данные о погибших по открытым источникам. Разумеется, это не все погибшие, но тем не менее по состоянию на 8 июля нам были известны имена 4515 погибших (в статье также подробно описана методология подсчета).