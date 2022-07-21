Могут ли беспроводные наушники обеспечить высокое качество звука?

„Умные наушники могут автоматически выбирать лучший режим шумоподавления для пользователя, обнаруживая внешние звуки. При этом важно, чтобы функцию шумоподавления можно было бы регулировать и вручную, если все же есть необходимость слышать окружающие звуки – например, в общественном месте или во время движения на автомобиле“, — поясняет Мишина. Так, например, модель наушников Huawei FreeBuds Pro 2 имеет динамичную и мощную функцию шумоподавления ANC 2.0, режимы которой при желании можно менять легким касанием наушника.

В последние годы беспроводные наушники получили огромное развитие с точки зрения различных функций. Шумоподавление является одной из лучших функций, которыми обладают беспроводные наушники для передачи более чистого звука. Но тут необходимо помнить, что не все модели наушников поддерживают активное шумоподавление, поэтому при выборе гарнитуры следует проверять технические данные наушников, а также показатели технологии шумоподавления.

Но каковы наиболее важные параметры для беспроводных наушников, если цель по-прежнему заключается как в получении высококачественного звука, так в и отличных впечатлениях от прослушивания?

„К сожалению, многие беспроводные наушники на рынке до сих пор не позволяют вам в полной мере ощутить богатую текстуру музыки - будь то из-за метода передачи звука данного устройства, или по причине определенного влияния на звучание беспроводной передачи, или из-за различий в настройках устройств разных производителей или же внимание нужно обратить даже на те материалы, из которых изготовлены наушники“, — эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина приводит примеры различных факторов, влияющих на качество звука наушников.

На устройствах для прослушивания звука все меньше разъемов для наушников, и все больше пользователей носят в своих карманах пару беспроводных наушников. Такие устройства дают владельцу свободу передвижения, а также освобождают от запутанных и неудобных проводов. На сегодня уже привычно использовать такие наушники для музыки, видео и подкастов, а также все чаще и для совершения телефонных звонков, и проведения рабочих онлайн-собраний.

Превосходное прослушивание обеспечивается балансом басов и высоких частот

Что касается качества звука в наушниках, то одни предпочитают более мощные и глубокие басы, а другим нравится более естественный и яркий звук. Независимо от того, является ли слушатель музыки поклонником рока, джаза или электронной танцевальной музыки, качество звука важно при покупке любого типа беспроводных наушников. Чтобы получить наслаждение от прослушивания музыки, наушники должны предлагать широкий частотный диапазон в виде низких, средних и высоких частот.

„Говоря о наушниках с более широким частотным диапазоном, следует отметить, что при использовании до слуха слушателя отчетливо доходят как мощные басы, так и высокие звуки, и это способствует более насыщенному музыкальному восприятию“, — поясняет Мишина. В случае топовых моделей современных умных беспроводных наушников, таких как FreeBuds Pro 2, чрезвычайно широкий частотный диапазон звуковой системы простирается от 14 герц до 48 килогерц. Также на этой модели наушников можно настроить свои личные предпочтения прослушивания с помощью встроенного эквалайзера.

Мощный аккумулятор позволяет долго слушать музыку

При этом, по словам эксперта по технологиям, шумоподавление и звуковая система — не единственные показатели, на которые следует обращать внимание при поиске высококачественных беспроводных наушников. Время автономной работы устройства также играет важную роль в получении приятного и беззаботного прослушивания.

Когда беспроводные устройства впервые появились на рынке, то основной проблемой при их использовании была небольшая емкость аккумулятора, но с развитием технологий увеличилась и мощность аккумулятора беспроводных наушников. Никто не хочет делать паузу посреди прослушивания музыки или важного разговора из-за разряженной батареи. Что особенно удобно в миниатюрных беспроводных наушниках, так это то, что их время автономной работы можно в любое время легко продлить с помощью портативного зарядного чехла размером с ладонь – причем даже во время активного движения.

„Например, наушники FreeBuds Pro 2 позволяют слушать музыку до 30 часов с использованием зарядного чехла“, — говорит Екатерина Мишина, добавляя, что срок работы беспроводных наушников также во многом зависит от используемых функций наушников и от того, насколько емкий аккумулятор размещен как в наушниках, так и в зарядном чехле.

Таким образом, можно сказать, что при тщательно подобранной модели современные умные наушники действительно могут обеспечивать насыщенное звучание несмотря на то, что они беспроводные и умещаются на ладони благодаря своему миниатюрному размеру.

Чтобы предложить своим ушам наилучшее качество звука - в том числе и в наушниках - послушайте аудиоклип со звуками природы, созданный любителем природы Карлом Адамом в сотрудничестве с Huawei: