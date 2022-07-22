ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Семейного врача поменять станет проще, больничный может выписать медсестра(3)
С 1 июля Больничная касса Эстонии взяла на себя организацию семейного медицинского обслуживания вместо Департамента здоровья. *** Местные самоуправления получат средства для поддержки лиц, помогающих беженцам. Читайте, какие еще изменения принес новый закон.
Сменить семейного врача можно через Больничную кассу
С 1 июля Больничная касса Эстонии взяла на себя организацию семейного медицинского обслуживания вместо Департамента здоровья. Каждый человек может зарегистрироваться в списке семейных врачей или сменить семейного врача на основании письменного заявления, которое теперь можно найти на сайте Больничной кассы Эстонии. Вся необходимая информация для выбора или смены семейного врача собрана на домашней странице Больничной кассы.
Департамент здоровья продолжит контролировать работу службы семейного врача, в обязанности которой входит обеспечение выполнения требований законодательства. Кроме того, в департамент можно обратиться за консультацией для новых иммигрантов, если необходима консультация по поиску семейного врача.
Если у вас есть сомнения относительно качества лечебных услуг, вы можете связаться с действующей при Министерстве социальных дел экспертной комиссией по качеству медицинских услуг, написав на адрес электронной почты info@sm.ee.
Пособия для найма дополнительной рабочей силы
С прибытием в Эстонию большого количества военных беженцев, бремя многих местных самоуправлений по предоставлению социальных услуг и других общественных услуг значительно возросло. Теперь, с 25 июля, местные самоуправления могут подать заявку на получение специального пособия для поиска дополнительной рабочей силы. Всего на поддержку предусмотрено 1,5 миллиона евро, к которым добавляется самофинансирование местных самоуправлений.
Местные самоуправления получат поддержку для найма координаторов и опорных лиц, помогающих беженцам. Задача координирующих специалистов состоит, например, в том, чтобы выяснить потребности беженца и членов его семьи в поддержке и заключить соглашения с различными сторонами, чтобы человек получил необходимые услуги или пособия. Задачей опорных лиц является личная поддержка, консультации и помощь украинским беженцам войны и членам их семей в организации их жизни в Эстонии. Местные самоуправления могут с 25 июля ходатайствовать о пособиях через Государственный центр поддержки услуг. Максимальная сумма поддержки на один проект составляет 200 000 евро. Максимально возможная доля гранта составляет 85% от приемлемых расходов.
Больничный лист может выписать и медицинская сестра
Закон также уточняет основания для постановки на учет к семейному врачу и дает медицинской сестре право выписывать лекарства и выдавать больничный лист.