ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Семейного врача поменять станет проще, больничный может выписать медсестра

Сменить семейного врача можно через Больничную кассу

С 1 июля Больничная касса Эстонии взяла на себя организацию семейного медицинского обслуживания вместо Департамента здоровья. Каждый человек может зарегистрироваться в списке семейных врачей или сменить семейного врача на основании письменного заявления, которое теперь можно найти на сайте Больничной кассы Эстонии. Вся необходимая информация для выбора или смены семейного врача собрана на домашней странице Больничной кассы.

Департамент здоровья продолжит контролировать работу службы семейного врача, в обязанности которой входит обеспечение выполнения требований законодательства. Кроме того, в департамент можно обратиться за консультацией для новых иммигрантов, если необходима консультация по поиску семейного врача.

Если у вас есть сомнения относительно качества лечебных услуг, вы можете связаться с действующей при Министерстве социальных дел экспертной комиссией по качеству медицинских услуг, написав на адрес электронной почты info@sm.ee.

Пособия для найма дополнительной рабочей силы

С прибытием в Эстонию большого количества военных беженцев, бремя многих местных самоуправлений по предоставлению социальных услуг и других общественных услуг значительно возросло. Теперь, с 25 июля, местные самоуправления могут подать заявку на получение специального пособия для поиска дополнительной рабочей силы. Всего на поддержку предусмотрено 1,5 миллиона евро, к которым добавляется самофинансирование местных самоуправлений.