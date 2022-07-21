Белорусский юрист: признание вины Лукашенко в „посадке“ самолета с Протасевичем - первый шаг к международному трибуналу

Авторы доклада прокомментировали, что ни сама бомба, ни какие-либо следы ее наличия не были обнаружены ни во время предполетной проверки в Афинах, ни в ходе дальнейших осмотров в Беларуси и Литве.

„По итогам рассмотрения всех установленных обстоятельств Совет ICAO признал, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, следовавшего рейсом FR4978, было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также то, что угроза была доведена до экипажа по указанию высокопоставленных представителей властей Беларуси“, - говорится в докладе.

По мнению независимого белорусского юриста Светланы Бабинцевой, с правовой точки зрения Беларусью не были представлены доказательства того, что тогда власти следовали международным законам и действительно предотвращали террористический акт. „Были предоставлены крайне запутанные доказательства. Часть доказательств не предоставили, сославшись на защиту персональной информации, часть — на то, что некоторые доказательства по какой-то причине утеряны, — комментирует новость Светлана. — Поэтому, на мой взгляд, ICAO пришла к абсолютно к обоснованному выводу о виновности белорусских официальных лиц в этом инциденте. Но самое важное в этой работе то, что Международная организация гражданской авиации согласилась опубликовать отчет. А значит, сделать его публичным, не закрывать, несмотря на сопротивления Беларуси и России. Этот отчет будет предоставлен совету безопасности ОНН. Теперь это является первым шагом к привлечению Лукашенко и причастных к посадке самолета к уголовной отвественности на международном уровне. Это открывает дорогу к судебным процедурам“.