Жизнь без российского газа: кто, как и когда поможет Европе

Зиму простоять да год продержаться. Примерно так можно образно охарактеризовать задачу, стоящую сейчас перед странами Евросоюза в сфере газоснабжения. Потом будет легче. Намного легче, поскольку уже начнут давать ощутимые результаты те многочисленные усилия, которые прилагают в Евросоюзе в последние месяцы и даже дни, чтобы скорее преодолеть зависимость от российского природного газа. Его поставки Россия после начала широкомасштабной агрессии против Украины все более откровенно и жестко использует для шантажа европейцев.

Азербайджан и Алжир будут наращивать экспорт газа в Евросоюз

Вот новейшие успехи в поиске альтернатив. Азербайджан в ближайшие пять лет более чем удвоит поставки газа на европейский рынок и доведет их как минимум до 20 млрд кубометров в год. Соответствующую декларацию о намерениях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подписала 18 июля в Баку с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Первое существенное увеличение объемов ожидается уже в 2023 году: азербайджанский экспорт газа в ЕС должен вырасти с нынешних 8,1 млрд кубометров до 12 млрд кубометров.

В тот же день в столице Алжира итальянская правительственная делегация во главе с премьером Марио Драги, подписав 15 соглашений о сотрудничестве в разных сферах, в том числе в области возобновляемой энергетики, строительства и цифровизации, договорилась и о дальнейшем увеличении поставок алжирского газа.

До конца нынешнего года они вырастут еще на 4 млрд кубометров - в дополнение к тем 21 млрд кубометров, которые Драги уже согласовал три месяца назад, в апреле, во время предыдущего визита в эту североафриканскую страну.

В результате, подчеркнул итальянский премьер, „Алжир стал за эти месяцы главным поставщиком газа для нашей страны“. До сих пор лидировала Россия, от которой Италия получила в 2021 году 29 млрд кубометров. Но после нападения РФ на Украину „Газпром“ резко сократил поставки.