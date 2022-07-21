Хроника происшествий: за сутки пострадали 12 человек, в основном водители легкого транспорта

В 8:18 в Килинги-Нымме, Пярнумаа, на улице Пярну произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 56-летняя женщина, управлявшая автомобилем Peugeot Partner повернула налево и не уступила дорогу мотоциклу CFmoto 700CL, которым управлял 29-летний мужчина, двигавшийся противоположном направлении. Пострадавшего мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу.

В 13:15 28-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Suzuki GSX600F на улице Сютиметса в Табасалу, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19.00 на пятом километре шоссе Кяравете-Аравете произошло ДТП, в котором 41-летний мужчина, совершавший на мотоцикле правый поворот, прибавил скорость, потерял управление мотоциклом и упал. Мотоциклиста отвезли в Тартускую клинику.

Около 20:20 в деревне Йыэляхтме на 5-м километре дороги Руу-Ихасалу произошло ДТП, где, по предварительным данным, 30-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом Suzuki и вылетел на обочину. Мотоциклист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:48 на 61-м километре Йыхви-Тарту-Валга в деревне Таммиспяя волости Йыгевамаа автомобиль Volkswagen, которым управлял 58-летний мужчина, наехал на обочину и правым зеркалом задел велосипедиста, 57-летнего мужчину. Скорая помощь оказала велосипедисту первую помощь на месте.

Около 21:15 на перекрестке шоссе Пярну и Раудтеэ в Таллинне произошло ДТП: автомобиль BMW 523i, которым управлял 31-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом Honda CB, которым управлял 34-летний мужчина. По предварительным данным, мотоцикл пересек железнодорожный переезд со светофором и двигался слева направо по отношению к автомобилю. Мотоциклист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 23:05 28-летняя женщина не справилась с управлением легкого транспортного средства на Мустакиви теэ в Таллинне и упала. Женщину отвезли в Ида-Таллиннскую центральную больницу.