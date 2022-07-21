ВИДЕО | „Стены плачут, хотелось хоть что-нибудь сделать для этого здания,“ - художница о ДК им. Герасимова в Нарве

„На мой взгляд, в этих муралах есть некий эффект советских книг, - говорит Настя. - Мы поняли, что это такой советский вайб у нас получился. Нам нравится. Цель, чтобы они напоминали о том, что здесь было раньше и что может быть в потенциале. Очень хочется, чтобы кто-то взялся за его восстановление с умом. Сейчас Дворец культуры получил внимание, и это уже радует“.

„Обычно робот, кстати, это стартап из Тарту, - немного переживает Анастасия, - делает изображение очень гладким, а здесь на стенах все же видны переходы“. Так получилось из-за состояния стен. Она будет исправлять муралы вручную кисточкой, чтобы довести их до ума.

Анастасия показала художнице Ками Руохонен, участнице De Structura, здание и рассказала ей, что происходило раньше во Дворце культуры, о том, как сильно горожане любят его. Ками нарисовала эскизы. Робот-муралист нанес изображение на стены.

„Я делала в Тарту мурал для одного европейского проекта, и когда увидела стены ДК им. Герасимова, мне показалось, что они просто плачут, захотелось хоть что-нибудь сделать для этого здания, я подумала, что муралы станут напоминанием о том, что в этих стенах когда-то происходило, - делится Лемберг-Львова. - Мы пообщались с представителем владельца здания, договорились, что можем нанести картины на стены“.

„Я просто не понимаю, как можно оставить здание в таком состоянии, - искренне удивляется Настя, рассуждая о том, как сейчас выглядит Дворец культуры им. Герасимова. - Сердце кровью обливается. Насколько мы слышали, из него хотят сделать SPA-центр. Мы бы хотели видеть здесь арт-центр“. Весной Настя была в Нарве и увидела любимую нарвитянами „Гераську“, после этого решила, что часть своего проекта она хочет провести непременно в Нарве.

Анастасия Лемберг-Львова, главный координатор проекта, родом из Москвы, приехала учиться в Эстонию. Потом жила в Бельгии, Голландии, снова вернулась в Эстонию. Анастасия училась в Тарту по направлениям „живопись“ и „международные отношения“. Проект De Structura придумала для того, чтобы молодые ребята, увлеченные искусством, могли пробиться и найти себя в арт-индустрии. 10 лет она участвовала в молодежном Европейском парламенте. Поэтому и результаты обсуждений участников проекта после его завершения будут отправлены в молодежный Европарламент.



Ками, автор муралов, давно работает в стиле сюрреализма. Ей нравятся магические мотивы снов. Ками размышляла над темой нового начала, так и появилась, например, идея нарисовать дерево на одном мурале. „Оно растет, и мы видим контекст здания, что это Дворец культуры,“ - объясняет Ками. Она из Италии, есть у нее и финские корни. Ками изучала иллюстрацию в Лондоне, в Кембридже. И вот теперь вместе с молодыми художниками из Европы и желающими горожанами она рисует на большом формате то, что напридумывали об арт-среде участники прошедших за день до этого воркшопов.



Что вы помните и за что любите ДК им. Герасимова

Перед зданием ДК, рядом с импровизированной сценой, стоят три женщины. Они сказали, что можно их представить старожилами Нарвы. Спрашиваю о том, что они помнят о работающем Дворце культуры и как им мероприятие. Они улыбаются и перебивая друг друга начинают рассказывать истории из своего детства и юности. „Там кино смотрели“, - женщина показывает рукой на небольшую лестницу ДК. „Я в изокружок ходила сюда, на танцы потом бегали“, - говорит другая женщина. „Нас здесь в пионеры принимали, вот прям на этой площади, - говорит третья участница разговора. - Это было торжественно. Потом в кружки сюда ходила, фильмы мы здесь смотрели. Великолепный зрительный зал был, с замечательной акустикой. Все новогодние торжества прекрасно здесь проходили“.

„Нам так жаль его, - подхватывает ее подруга. - Так печально смотреть на эту трущобу, разрушается на глазах. Душа болит за него. Посмотрите, какой красивый парк вокруг и до чего довели здание. Просто ужасно“.

„Раньше было так, что собирали, например, деньги на строительство памятника, я бы дала из своей пенсии деньги на восстановление здания, мы так долго ждем, чтобы его отремонтировали, уже лес внутри вырос, - продолжает одна из собеседниц, две другие женщины согласно кивают ей в ответ. - Я думаю, многие бы не пожалели. Обидно, что руководители города прошлых лет допустили такое“.

Прошу их поделиться впечатлениями от выступлений и от муралов. „Такого не видели раньше, мы люди прошлого века, для нас культура немного другая, - говорят женщины единодушно. - Нам непонятно, что здесь происходит, если честно. Особенно выступление с обнаженной девушкой странным показалось, наверное, все же мораль должна передаваться из поколения в поколение. А картины на стенах теплые получились, приятно, что обратили внимание на наш Дворец культуры и хоть как-то занялись зданием“.



