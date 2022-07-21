Игрок сборной Эстонии по футболу перешёл в клуб высшей лиги Польши

Спортивный директор „Левадии“ Тармо Кинк прокомментировал переход так: „Мы начали искать новый клуб для Богдана в августе прошлого года. Как известно, он перешёл в „Ворсклу“, но из-за войны, был вынужден покинуть Украину. После этого мы искали новый клуб через агентов и сами, и наконец нашли. Польский клуб даёт ему шанс, и я очень надеюсь, что Богдан сможет себя там проявить“.



Когда Богдан приехал в Эстонию, его не очень хорошо знали как игрока. Сейчас он в сборной Эстонии – это о многом говорит. Он многое дал „Левадии“, и я думаю, что „Левадия“ тоже ответила сполна. Он стал нашим ключевым игроком в прошлом сезоне, попал в сборную и показал себя и там. Продажа игроков важна для каждого клуба, особенно в Эстонии. Каждая сделка купли-продажи — это небольшая реклама как для клуба, так и для эстонского футбола“, — добавил Кинк..