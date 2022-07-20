Теннис
20.07.2022, 20:19

Российскую телеведущую отстранили от эфира за критику местного шоу о Дарье Касаткиной и Андрее Рублеве

 
Daria Kasatkina
Daria Kasatkina
ФОТО: Richard Callis | Global Look Press

Ведущая „Матч ТВ“ раскритиковала шоу „Есть тема“ о Дарье Касаткиной и Андрее Рублеве. В передаче обсуждалось интервью теннисистов, с которыми Софья Тартакова работает в качестве менеджера.

Выпуск ток-шоу в среду был посвящен теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву. Тартакова, которая является PR-агентом спортсменов, в резко негативной форме оценила качество программы в своём твиттере и сравнила программу с болотом и „грязным, засохшим пятном“.

Ведущую Софью Тартакову отстранили от эфиров на „Матч ТВ“ после жесткой критики программы „Есть тема!“, об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

„В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире“, - добавил генеральный продюсер „Матч ТВ“.

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