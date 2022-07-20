ВИДЕО | Литовские фанаты громко поддержали Украину во время отборочного матча Лиги чемпионов

В среду, 19 июля, литовский „Жальгирис“ в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов принимал шведский „Мальме“. Болельщики хозяев тепло поддержали Украину, борющуюся с российскими военными.

На переполненном стадионе, рассчитанном на 5 тысяч мест, фанаты „Жальгириса“ громко скандировали „Слава Украине“ с сине-желтыми флагами.

В ответ с трибун можно было услышать „Героям Слава!“.

Поединок завершился сенсационной победой литовцев со счётом 1:0. Ответный поединок команды проведут 27 июля в Швеции.