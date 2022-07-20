Футбол
20.07.2022, 19:47

ВИДЕО | Литовские фанаты громко поддержали Украину во время отборочного матча Лиги чемпионов

 
Ukraina fännid
Ukraina fännid
ФОТО: ANDY BUCHANAN / AFP | Scanpix

Болельщики вильнюсского „Жальгириса“ выразили поддержку Украине во время второго отборочного раунда Лиги чемпионов со шведским „Мальме“.

В среду, 19 июля, литовский „Жальгирис“ в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов принимал шведский „Мальме“. Болельщики хозяев тепло поддержали Украину, борющуюся с российскими военными.

На переполненном стадионе, рассчитанном на 5 тысяч мест, фанаты „Жальгириса“ громко скандировали „Слава Украине“ с сине-желтыми флагами.

В ответ с трибун можно было услышать „Героям Слава!“.

Поединок завершился сенсационной победой литовцев со счётом 1:0. Ответный поединок команды проведут 27 июля в Швеции.

RusDelfi
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