20.07.2022, 19:47
ВИДЕО | Литовские фанаты громко поддержали Украину во время отборочного матча Лиги чемпионов
ФОТО: | Scanpix
Болельщики вильнюсского „Жальгириса“ выразили поддержку Украине во время второго отборочного раунда Лиги чемпионов со шведским „Мальме“.
В среду, 19 июля, литовский „Жальгирис“ в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов принимал шведский „Мальме“. Болельщики хозяев тепло поддержали Украину, борющуюся с российскими военными.
На переполненном стадионе, рассчитанном на 5 тысяч мест, фанаты „Жальгириса“ громко скандировали „Слава Украине“ с сине-желтыми флагами.
В ответ с трибун можно было услышать „Героям Слава!“.
Поединок завершился сенсационной победой литовцев со счётом 1:0. Ответный поединок команды проведут 27 июля в Швеции.