Рекорд: почти две трети призывников Сил обороны – добровольцы(14)
На этой неделе более 1900 молодых людей начали 11-месячную службу в подразделениях Силах обороны. При этом почти две трети призывников пришли служить добровольно. Если в 2019 году доля добровольцев составляла 29%, то теперь этот показатель достиг 63%.
„Происходящее в мире коснулось всех. Об этом в том числе говорит большая доля добровольцев среди призывников летнего призыва – почти две трети. Сильное желание молодежи участвовать в обеспечении безопасности и защите независимости своей страны видно невооруженным взглядом. Ценю их рвение и готовность“, – сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.
Кроме того он отметил, что увеличение числа добровольцев также говорит о хорошей работе офицеров, унтер-офицеров и чиновников при организации срочной службы. „Вдобавок мы инвестировали в развитие возможностей занятий спортом и проведения свободного времени. Мы видим оценку общества всей нашей системе подготовки вооруженного резерва“, – добавил Херем.
Более тысячи призывников начали службу в 1-й пехотной бригаде. Ряды Командования киберобороны пополнило 165 человек, в том числе 12 бывших учащихся Кехтнаского центра профессионального образования – почти все выпускники курса механиков, которые пройдут в армии практику. Этот проект запустили в прошлом году, через него прошло семь человек.
Заявку на прохождение службы в сфере ИТ Командования киберобороны подало не менее 12 учащихся Тартуского университета. Есть и другие примеры совмещения службы с практикой: так поступили учащиеся Таллиннского политехникума, Ярваского центра профессионального обучения и ряда других учебных заведений.
Куперьяновский батальон и рота штаба и связи пополнилсь почти 400 призывниками, в числе которых было 10 девушек. Службу в батальоне логистики Службы тыла начало 160 человек, а в военной полиции Караульного батальона 140 призывников.
Часть новобранцев намерена служить в войсках специального назначения. Силы специальных операций приняли 14 молодых людей, в том числе двух девушек. Окончательный отбор подходящих кандидатов состоится в декабре.
В общей сложности 63% призывников, включая 35 девушек, изъявили желание пройти срочную службу добровольно. Военнослужащие июльского призыва служат 11 месяцев. Они могут получить подготовку командира, специалиста или водителя.
Доля добровольцев среди новобранцев июльского призыва в последние годы:
Год Доля
2018 - 29%
2019 - 40%
2020 - 40%
2021 - 61%
2022 - 63%
Источник: Департамент оборонных ресурсов