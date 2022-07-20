Рекорд: почти две трети призывников Сил обороны – добровольцы

„Происходящее в мире коснулось всех. Об этом в том числе говорит большая доля добровольцев среди призывников летнего призыва – почти две трети. Сильное желание молодежи участвовать в обеспечении безопасности и защите независимости своей страны видно невооруженным взглядом. Ценю их рвение и готовность“, – сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Кроме того он отметил, что увеличение числа добровольцев также говорит о хорошей работе офицеров, унтер-офицеров и чиновников при организации срочной службы. „Вдобавок мы инвестировали в развитие возможностей занятий спортом и проведения свободного времени. Мы видим оценку общества всей нашей системе подготовки вооруженного резерва“, – добавил Херем.

Более тысячи призывников начали службу в 1-й пехотной бригаде. Ряды Командования киберобороны пополнило 165 человек, в том числе 12 бывших учащихся Кехтнаского центра профессионального образования – почти все выпускники курса механиков, которые пройдут в армии практику. Этот проект запустили в прошлом году, через него прошло семь человек.

Заявку на прохождение службы в сфере ИТ Командования киберобороны подало не менее 12 учащихся Тартуского университета. Есть и другие примеры совмещения службы с практикой: так поступили учащиеся Таллиннского политехникума, Ярваского центра профессионального обучения и ряда других учебных заведений.

Куперьяновский батальон и рота штаба и связи пополнилсь почти 400 призывниками, в числе которых было 10 девушек. Службу в батальоне логистики Службы тыла начало 160 человек, а в военной полиции Караульного батальона 140 призывников.

Часть новобранцев намерена служить в войсках специального назначения. Силы специальных операций приняли 14 молодых людей, в том числе двух девушек. Окончательный отбор подходящих кандидатов состоится в декабре.